könyv

„A sikernek nem titka van, hanem ára” – magyar írónő fedte fel népszerűségének okát

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
B. E. Belle neve mára a magyar irodalom egyik legismertebb márkájává vált, hiszen könyvei sorra hódítják a sikerlistákat. A siker kulcsa azonban nem csupán tehetségében rejlik, hanem abban a kitartásban és áldozatos munkában is, amit minden egyes regény mögé fektet.
könyvregényírónősikertehetség

Magyarországon kevesen mondhatják el magukról, hogy kizárólag könyvírásból élnek. B. E. Belle azonban az elit írói kör tagja, hiszen mindössze hat év alatt hat toplistás könyvet publikált, összesen 14 sikerlistás helyezésselírja a Délmagyar. 

„A sikernek nem titka van, hanem ára” – B. E. Belle írónő.
Fotó: Délmagyar/Török János

„A sikernek nem titka van, hanem ára” 

– vallja B. E. Belle. „Rengeteget kell dolgozni, lemondani, folyamatosan tanulni és fejlődni. Egy könyvet bárki megírhat, de húszat vagy harmincat már csak elkötelezettséggel lehet.” 

Első regénye, a Hazugok, a táncos múltjának köszönhetően azonnal figyelemre talált a szakmai közegben, és a táncosok körében terjedő szóbeszéd révén került fel a sikerlistákra. A folytatás, a Megtörtek, már nemcsak a táncos, hanem a szélesebb olvasóközönség figyelmét is megragadta, 2020-ban pedig az előrendelési listák élére került. 

Ma már B. E. Belle főállású írónőként évente több regényt ad ki, miközben a munkamódszerét az ihlet és a kreatív időszakok határozzák meg.  

 

