„A sikernek nem titka van, hanem ára” – magyar írónő fedte fel népszerűségének okát

Magyarországon kevesen mondhatják el magukról, hogy kizárólag könyvírásból élnek. B. E. Belle azonban az elit írói kör tagja, hiszen mindössze hat év alatt hat toplistás könyvet publikált, összesen 14 sikerlistás helyezéssel – írja a Délmagyar.

Fotó: Délmagyar/Török János

„A sikernek nem titka van, hanem ára”

– vallja B. E. Belle. „Rengeteget kell dolgozni, lemondani, folyamatosan tanulni és fejlődni. Egy könyvet bárki megírhat, de húszat vagy harmincat már csak elkötelezettséggel lehet.”

Első regénye, a Hazugok, a táncos múltjának köszönhetően azonnal figyelemre talált a szakmai közegben, és a táncosok körében terjedő szóbeszéd révén került fel a sikerlistákra. A folytatás, a Megtörtek, már nemcsak a táncos, hanem a szélesebb olvasóközönség figyelmét is megragadta, 2020-ban pedig az előrendelési listák élére került.

Ma már B. E. Belle főállású írónőként évente több regényt ad ki, miközben a munkamódszerét az ihlet és a kreatív időszakok határozzák meg.