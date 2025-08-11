Több mint 70 éve megoldatlan ez a rejtélyes ügy

1954-ben Kisapostagon nagy felháborodást keltett a Sikos rádióügy, amikor eltűnt egy világvevő rádió, amely fontos eszköz volt a helyi iskola számára. A rádiót javításra adták le a sztálinvárosi Általános Gép- és Finommechanikai Javító Vállalat műhelyébe, átvételi elismervényt is kaptak róla. Ám amikor a javítás befejezésének ideje elérkezett, a rádió nyomtalanul eltűnt.

Sikos rádióügy megoldatlan rejtély maradt

Fotó: DUOL

A főszereplő, Sikos Lajos iskolaigazgató hónapokig várta a készüléket, de semmilyen információt nem kapott a műhely dolgozóitól. Többszöri érdeklődés után egyre zavarosabb válaszokat kapott: egy alkalommal egy műhelyi dolgozó azt állította, hogy talán egy kisfiú vitte el a rádiót, de ezt sem tudta bizonyítani – írja a DUOL.