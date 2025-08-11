Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Törökországot

rádió

Több mint 70 éve megoldatlan ez a rejtélyes ügy

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Sikos rádióügy a kisapostagi közösség egyik máig megoldatlan titka. 1954 augusztusában egy világvevő rádió került a sztálinvárosi javítóműhelybe, de hónapokkal később sem került vissza tulajdonosához. Sikos Lajos, az iskola 32 éves igazgatója személyesen próbált utánajárni a rádió hollétének, ám a műhelyben csak homályos válaszokat kapott, mígnem a rádió nyoma végleg eltűnt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rádióKisapostagonrejtély

1954-ben Kisapostagon nagy felháborodást keltett a Sikos rádióügy, amikor eltűnt egy világvevő rádió, amely fontos eszköz volt a helyi iskola számára. A rádiót javításra adták le a sztálinvárosi Általános Gép- és Finommechanikai Javító Vállalat műhelyébe, átvételi elismervényt is kaptak róla. Ám amikor a javítás befejezésének ideje elérkezett, a rádió nyomtalanul eltűnt.

Sikos rádióügy
Sikos rádióügy megoldatlan rejtély maradt
Fotó: DUOL

Sikos rádióügy

A főszereplő, Sikos Lajos iskolaigazgató hónapokig várta a készüléket, de semmilyen információt nem kapott a műhely dolgozóitól. Többszöri érdeklődés után egyre zavarosabb válaszokat kapott: egy alkalommal egy műhelyi dolgozó azt állította, hogy talán egy kisfiú vitte el a rádiót, de ezt sem tudta bizonyítani – írja a DUOL.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!