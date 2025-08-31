Elbontották a fordított házat Siófokon, de a csavarra senki sem számított

A különleges építmény hivatalos közlemény szerint mindössze 30 méterrel arrébb, Siófokon a Május 1. utca 2/A szám alatt nyit újra. Vagyis gyakorlatilag a régi házzal szemben folytatja majd pályafutását, így a helyieknek és a turistáknak nem kell lemondaniuk a kedvenc fotóhelyükről.

A fordított ház Siófok egyik legismertebb látványossága volt – most új helyen nyitja meg kapuit.

Fotó: Sonline

Fordított ház új helyen: Siófok nem marad ikonikus látványosság nélkül

A szervezők közölték: augusztus 29-től az átköltözés miatt szünetel a fordított ház működése, a pontos nyitás időpontját pedig később hozzák nyilvánosságra – írja a Sonline. Egy biztos: a fordított világ élménye továbbra is Siófok egyik nagy dobása marad.