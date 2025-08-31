Hírlevél

építmény

Elbontották a fordított házat Siófokon, de a csavarra senki sem számított

A Balaton-part egyik legismertebb attrakcióját daruval bontották el a hétvégén, ami sokakat sokkolt. A piros színű, feje tetejére állított fordított ház évekig turisták ezreit vonzotta, most azonban új fejezet kezdődik: Siófok látványossága nem tűnik el, csak költözik.
építményházattrakcióSiófok

A különleges építmény hivatalos közlemény szerint mindössze 30 méterrel arrébb, Siófokon a Május 1. utca 2/A szám alatt nyit újra. Vagyis gyakorlatilag a régi házzal szemben folytatja majd pályafutását, így a helyieknek és a turistáknak nem kell lemondaniuk a kedvenc fotóhelyükről.

A fordított ház Siófok egyik legismertebb látványossága volt – most új helyen nyitja meg kapuit.
A fordított ház Siófok egyik legismertebb látványossága volt – most új helyen nyitja meg kapuit.
Fotó: Sonline

Fordított ház új helyen: Siófok nem marad ikonikus látványosság nélkül

A szervezők közölték: augusztus 29-től az átköltözés miatt szünetel a fordított ház működése, a pontos nyitás időpontját pedig később hozzák nyilvánosságra – írja a Sonline. Egy biztos: a fordított világ élménye továbbra is Siófok egyik nagy dobása marad.

 

