Hollywoodi csillagfény Siófokon

Siófok pezsgő nyári élete nem csupán a magyar nyaralók körében volt legendás a múlt században.

Siófokon a hotelben mindenki meglepődött, amikor meglátta Elizabeth Taylort és Richard Burtont

Fotó: Collection Cinema / Photo12 via AFP

Ma már bizonyára nagyon kevesen tudják, de 1972 májusában a világ egyik legismertebb sztárpárja, Elizabeth Taylor és Richard Burton is tiszteletét tette a Balaton fővárosában – szerényen, feltűnésmentesen, ám annál emlékezetesebben.

Siófokon még sosem láttak ilyet

A Sonline cikkében a történetet egy helyi hotel akkori dolgozói idézték fel, akik elmondásuk szerint alig hittek a szemüknek, amikor egy fényűző Rolls-Royce gördült be a szállodájuk elé. A luxusaautóból egy elegáns, de visszafogottan öltözött pár szállt ki, akik „csak egy kávéra ugrottak be”. Ők voltak a világhírű színésznő, Elizabeth Taylor és férje, a szintén hollywoodi világsztár Richard Burton. A szállodában Reza Pahlavi iráni sah is megfordult.



