Mutatjuk, milyen lett Schmuck Andor sírköve

Augusztus 15-én délután, Budapesten, a Fiumei úti sírkertben helyezték örök nyugalomra az 54 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt politikust.

Schmuck Andor hónapok óta tartó súlyos betegség után hunyt el, végső nyughelye a Fiumei úti sírkertben lett

Fotó: Bors / Tumbász Hédi

Schmuck Andor temetésére egymás után érkeznek a családtagok, a barátok, tisztelők, köztük rengeteg híresség: többek közt Schobert Norbert, Mága Zoltán, Fodor Zsóka, Visváder Tamás.

A szívhez szóló beszédek mellett Nyári Károly és Mága Zoltán gyönyörű dallamokkal búcsúzott Schmucktól a szertartáson – olvasható a Borson.

A máltai lovagrend több képviselője is jelen volt a temetésen. A rend szertartásaihoz híven különös hagyomány gyanánt három kopogással bocsátották végső útjára Andort. Bizonyára kevesen tudták Schumckról, hogy a lovagrend tagja volt. Ez amúgy még a sírkövére is felkerült: „Schmuck Andor – Máltai lovag” – olvasható a gránitlapon.

A máltai lovagrend tagjai is búcsút vettek a sírnál Schmuck Andortól

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Az Origo arról is írt, hogy dráma volt Schmuck Andor temetésén, Fodor Zsóka színésznő sírva rohant ki a szertartásról.

