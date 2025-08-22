Gyulladást okozhat az agyban a só és akár komoly betegséget is okozhat

A McGill Egyetem kutatói rámutattak, hogy bizonyos esetekben a magas vérnyomás nem a vesékből, hanem az agyból ered. A só hatására aktiválódó immunsejtek fokozzák a vazopresszin hormon termelődését, amely kulcsszerepet játszik a vérnyomás szabályozásában - írja a Mirror.

A túlzott sófogyasztás magas vérnyomáshoz vezethet.

Fotó: Unsplash

Ez a felfedezés magyarázatot adhat arra, miért nem reagálnak egyes betegek a vesére irányuló kezelésekre. A kísérletben patkányokat vizsgáltak, mert azok só- és vízháztartása jobban hasonlít az emberére, mint az egereké. Az állatoknak feldolgozott élelmiszerekhez hasonló, magas sótartalmú étrendet adtak. A vizsgálatok kimutatták, hogy az agyi gyulladás közvetlenül hozzájárul a vérnyomás megemelkedéséhez.

Ez új irányt nyithat a rezisztens magas vérnyomás kezelésében.

Régóta ismert, hogy az életmód, például a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a túlzott sóbevitel növeli a kockázatot. A magas vérnyomás sokszor tünetmentes, de súlyos szövődményekhez, például szívinfarktushoz, stroke-hoz vagy veseelégtelenséghez vezethet. Az egészség megőrzése érdekében ezért fontos a rendszeres vérnyomás-ellenőrzés és a sóbevitel csökkentése.

A világ legdrágább sója Koreából származik

Bár magas vérnyomást idézhet elő, a sót a természetgyógyászok hasznos alapanyagként tartják számon magas kalcium és vastartalma miatt. A koreai bambuszsóból egy pohárnyi több mint száz dollárba (több mint 35 ezer forintba) kerülhet.