Sokan lettek milliomosok az ötös lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 34. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 6 (hat)
- 24 (huszonnégy)
- 77 (hetvenhét)
- 88 (nyolcvannyolc)
- 89 (nyolcvankilenc)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 2.753.665 forint;
- 3 találatos szelvény 1832 darab, nyereményük egyenként 26.340 forint;
- 2 találatos szelvény 55.631 darab, nyereményük egyenként 3280 forint.
Joker: 608591