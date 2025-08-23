Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
lottó

Sokan lettek milliomosok az ötös lottón

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottóötös lottónyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 34. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 6 (hat)
  • 24 (huszonnégy)
  • 77 (hetvenhét)
  • 88 (nyolcvannyolc)
  • 89 (nyolcvankilenc)

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 2.753.665 forint;
  • 3 találatos szelvény 1832 darab, nyereményük egyenként 26.340 forint;
  • 2 találatos szelvény 55.631 darab, nyereményük egyenként 3280 forint.

Joker: 608591

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!