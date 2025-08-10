Hírlevél

Sportszázad

Kevéssé ismert a Magyar Honvédségnek ez az arca, most megmutatjuk!

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Gulyás Gergely miniszterek rövid videóban mutatják meg, hogyan fejlődik a honvédség nem csak katonai irányba. A Sportszázad egy kiváló eszköz arra, hogy a honvédség és a sport világa közötti stabil kapcsolatot megteremtsük.
Sportszázad

Gulyás Gergely TikTok csatornáján tett közzé egy rövid beszélgetést, amelyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel folytatott a Sportszázadokról.

Sportszázad, Kapolcs, 2025. július 18.Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a 34. Művészetek Völgye fesztivál megnyitóján Kapolcson 2025. július 18-án.MTI/Katona Tibor
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Sportszázad jelentőségéről is beszélt
Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Sportszázad egy kiváló eszköz arra, hogy a honvédség és a sport világa közötti stabil kapcsolatot megteremtsük

Most már hamarosan három sportszázadunk lesz, kettő már áll – mondta el a honvédelmi miniszter. Majd elmondta, hogy

az elsőbe olyan sportolók tartoznak, akik elvégzik az alapkiképzést is és a katonai közösség részeként lépnek föl és annak is számítanak, szolgálatteljesítésüknek része az edzés és a versenyekre való készülés.

A második már meglévő Sportszázadról pedig közölte, hogy ebbe olyan, nem az élvonalba tartozó sportolók vannak, akik potenciális az elsőbe tudnak majd fellépni, munkájuknak köszönhetően.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy

a tavalyi olimpián szereplő magyar csapatból 21-en, ha jól emlékszem, nem mind sportszázadosok, de nagy számban sportszázados katonák voltak,

illetve olyanok, akik a tartalékos rendszer részeként szintén katonák, és hát az eredményeiket ismerjük. Siklósi Gergő az egyik legjobb példa, aki akkor soron kívül elő is lépett a teljesítményei miatt is, de egyébként megérdemelten a katonai előrehaladás útján, hadnaggyá”

– mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

@gulyas_gergely_tiktok Mi az a Sportszázad? - Terepszemle 🇭🇺 #terepszemle #gulyásgergely #kormány #magyarország #honvédség #follow #fyp ♬ eredeti hang – Gulyás Gergely Hivatalos - Gulyás Gergely Hivatalos

 

