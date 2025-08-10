Kevéssé ismert a Magyar Honvédségnek ez az arca, most megmutatjuk!

Gulyás Gergely TikTok csatornáján tett közzé egy rövid beszélgetést, amelyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel folytatott a Sportszázadokról.
Most már hamarosan három sportszázadunk lesz, kettő már áll – mondta el a honvédelmi miniszter. Majd elmondta, hogy
az elsőbe olyan sportolók tartoznak, akik elvégzik az alapkiképzést is és a katonai közösség részeként lépnek föl és annak is számítanak, szolgálatteljesítésüknek része az edzés és a versenyekre való készülés.
A második már meglévő Sportszázadról pedig közölte, hogy ebbe olyan, nem az élvonalba tartozó sportolók vannak, akik potenciális az elsőbe tudnak majd fellépni, munkájuknak köszönhetően.
„Nagyon büszke vagyok arra, hogy
a tavalyi olimpián szereplő magyar csapatból 21-en, ha jól emlékszem, nem mind sportszázadosok, de nagy számban sportszázados katonák voltak,
illetve olyanok, akik a tartalékos rendszer részeként szintén katonák, és hát az eredményeiket ismerjük. Siklósi Gergő az egyik legjobb példa, aki akkor soron kívül elő is lépett a teljesítményei miatt is, de egyébként megérdemelten a katonai előrehaladás útján, hadnaggyá”
– mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf.