Hétvégén még egy strand belefér, aztán jön a suli – és a hidegfront is

Mint ahogy arról az Origo is már beszámolt pénteken a nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, majd délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulási esélye is és estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délies szél ismét olykor megerősödhet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Strandidő lesz: a maximum-hőmérséklet többnyire 32-37 fok között alakul.

Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég, de eleinte keleten, illetve a Dunántúlon lehet kevesebb felhő, és több-kevesebb napsütés. Többfelé, akár több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar. Kezdetben a déli, délnyugati, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések, és zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A minimum többnyire 16-23 fok között valószínű, de keleten a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet általában 24-30 fok között, de a tartósan borult, csapadékos tájakon 24 fok alatt, a keleti határszélen 30 fok felett alakul.

Vasárnap a középső és keleti tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, a Nyugat-Dunántúlon viszont szakadozott lesz a felhőzet, ott többórás napsütés várható. Délután nyugat felől egyre többfelé csökken a felhőzet., de a Dunától keletre és a Dunántúl keleti felén több helyen várható eső, zápor, zivatar, a nap első felében nagyobb a csapadék esélye. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A minimum 15-20, a maximum-hőmérséklet 24-30 fok között alakul.