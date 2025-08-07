Ez most a világ legmegbízhatóbb autója

Az autó vásárlása, legyen az új vagy használt, mindig komoly döntés, amit mindig meghatároz az anyagi helyzetünk, illetve az igényeink - írja a teol. De a legfontosabb szempont, hogy a kiválasztott gépjármű hosszú távon is megbízhatóan működjön, alacsony karbantartási költséggel. A világ legmegbízhatóbb autója a Consumer Reports szerint jelenleg a Subaru.

A világ legmegbízhatóbb autójának választott márka, a Subaru. Fotó: Subaru

Olvasók döntenek: így készül a legmegbízhatóbb autók sorrendje

A Consumer Reports minden évben felkéri olvasóit, hogy jelezzék az autójukban tapasztalt hibákat, legyen szó motorproblémáról, felfüggesztés állapotáról, fékekről, klímarendszerről, építési minőségről vagy az elektronikai rendszer hibáiról. A rangsor több mint 300 ezer járműtulajdonos visszajelzésein alapul (2000–2024-es modellek, néhány 2025‑ös példány).

A Subaru a 2025-ös dobogó tetején

Ebben az évben meglepetésre a Subaru került az első helyre, kiszorítva a korábban éllovas Lexus és Toyota márkákat. Második helyen végzett a Lexus, ezt követi a Toyota, majd a Honda, az Acura, a Mazda, az Audi, a BMW, a Kia, valamint a Hyundai fért bele a 10-es listába. Az idei évben a Subaru nemcsak a „legmegbízhatóbb márka” díjat vihette haza, hanem elnyerte az „összesített legjobb autógyártó” címet is. Ezt azzal érdemelte ki, hogy ügyfélbiztonság, elégedettség, alacsony fenntartási költség és persze magas megbízhatóság együttesében is kiemelkedően teljesített, legyőzve olyan luxus kategóriás versenyzőket, mint a BMW, a Lexus, a Porsche és a Honda.

Hazánkban más márkák szerepelnek a legmegbízhatóbb autók listáján

A Jóautók.hu és a Datahouse (ez utóbbi hazai Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.) adatai alapján az alábbi típusok a legkeresettebbek: Opel Astra, Suzuki Swift, Ford Focus, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia, BMW 3-as sorozat, Opel Corsa, Volkswagen Polo és Skoda Fabia. A piac sztárja a népszerűségét korábban hazai gyártással megalapozó, később megfizethető Classic szériákban kínált, anno használtan is nagy számban behozott Opel Astra. Rendkívül népszerű az egykoron itthoni bestseller, megbízható és olcsón fenntartható Suzuki Swift is. A témával kapcsolatos korábbi cikkünk itt olvasható.