Ázunk is, fázunk is, melegünk is lesz – ilyen időjárás vár a sulikezdés hetében

Hétfőn, a sulikezdés napján sok napsütésben lehet részünk, legfeljebb délután jelennek meg gomolyfelhők – írja a Köpönyeg. Csapadék nem várható, a hőmérséklet viszont 30 fok körül alakul – érdemes lesz könnyű ruhában kezdeni az új tanévet.

Változatos időjárás kíséri a szeptemberi sulikezdést: napsütés, zivatar és hidegfront is színesíti a hét első napjait.

Fotó: Unsplash

Sulikezdés – változatos idő vár ránk

Kedden a derűs idő uralkodik, estefelé azonban a nyugati országrészben már zivatarok törhetnek ki. A hőmérséklet 28 és 34 fok között tetőzik, vagyis marad a nyárias hangulat, de az esernyő sem árt, ha kéznél van.

Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik: elszórtan záporok, erősebb északnyugati szél frissíti fel a levegőt, a hőmérséklet pedig 26 fok környékére esik vissza. Ez lesz a hét legszelesebb napja.

Csütörtökön újra a napsütésé a főszerep, délutánra ismét 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet – a nyár tehát még mindig nem int végleges búcsút.