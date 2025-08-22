Szomorú bejegyzést tett közzé Sydney van den Bosch: „Mindjárt vége"

Sydney van den Bosch egy Instagram-bejegyzésben számolt be arról, hogy egy nyárzáró eseményre készül, miközben arra biztatta rajongóit, élvezzék ki a hátralévő pillanatokat - írta a Bors.

Sydney van den Bosch: vége a nyárnak

Fotó: Sydney van den Bosch / Bors

„Na mit mondtam 2 napja? Hogy mindjárt vége a nyárnak” – írta, mellékelve egy kedves, szeplős fotót. A kommentszekcióban követői nem győzték dicsérni szépségét, sokan „tökéletes nőként” emlegették.