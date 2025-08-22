Hírlevél

Rendkívüli

Hivatalos: a rendőrség megnevezte az augusztus 20-i csecsemőgyilkosság gyanúsítottját

Sydney van den Bosch

Szomorú bejegyzést tett közzé Sydney van den Bosch: „Mindjárt vége"

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Az időjárás változása sokakat meglepett, hiszen a forró napokat hűvös, esős idő váltotta fel. Sydney van den Bosch is megosztotta követőivel gondolatait a közösségi oldalán, ahol szomorkásan, de őszintén beszélt arról, hogy lassan lezárul a nyár.
Sydney van den BoschterhesnyármodellBorsInstagram

Sydney van den Bosch egy Instagram-bejegyzésben számolt be arról, hogy egy nyárzáró eseményre készül, miközben arra biztatta rajongóit, élvezzék ki a hátralévő pillanatokat - írta a Bors

Sydney van den Bosch
Sydney van den Bosch: vége a nyárnak
Fotó: Sydney van den Bosch / Bors

Sydney van den Bosch a nyár végéről és új kezdetekről

„Na mit mondtam 2 napja? Hogy mindjárt vége a nyárnak” – írta, mellékelve egy kedves, szeplős fotót. A kommentszekcióban követői nem győzték dicsérni szépségét, sokan „tökéletes nőként” emlegették.

A gyönyörű modell most élete egyik legboldogabb időszakát éli, hiszen férjével, Kaszás Benjáminnal első közös gyermeküket várják. A kislány érkezése ősszel esedékes, így a búcsúzó nyár mellett a család számára egy csodálatos új fejezet is elkezdődik.

 

