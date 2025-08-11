Szakértők cáfolták meg Magyar Péter legújabb hazugságát, az Otthon Start programot támadta

A Kocsis Máté vezette Zebra Digitális Polgári Kör a Magyar Péter által generált árhírek ellen veszi fel a harcot, a Fidesz frakcióvezetője így arra kért mindenkit, hogy hívja meg jobboldali ismerőseit a csoportba,
olyanokat, akik szívesen harcolnak humorral a liberális álhírgyárak és Magyar Péter otromba hazugságai ellen.”
A Magyar Nemzet emlékeztet: Magyar Péter múlt heti hazugsága egy lakossági fórumon az volt, hogy a kormány által elindított Otthon Start program miatt már most 20 százalékkal emelkedtek az árak, majd ősszel még ugyanennyit fognak emelkedni. A lapnak korábban Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője azt mondta: jelentős áremelkedés nem várható a lakáspiacon a kedvező kamatozású hitel miatt.
Nem tartom valószínűnek, hogy jelentősen emelkednének az árak a lakáspiacon, az igen drága lokációkban sem, hiszen a százmilliós értékhatár fölött, illetve a másfél millió forintos négyzetméterárat meghaladva már nem igényelhető a kedvező hitel. A jelentős áremelkedéssel ugyanis a lakáshitel célpontjai kiárazódnának”
– tisztázta.
Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa a Hír TV-nek nyilatkozva kifejtette: az Otthon Start egy nagyon hasznos kezdeményezés.
Mivel leszűkítették annak lehetőségét, hogy befektetők éljenek vele, ezért bízom benne, hogy önmagában ez a hitel nagy áremelkedést nem okoz. Mivel új termékről van szó, egyelőre kivárás tapasztalható, de az várható, hogy a szeptemberi indulást követően fel fogja lendíteni az ingatlanpiacot”
– fejtette ki.
A kormány érvelése szerint a maximált 1,5 millió forintos négyzetméterár és a hitellel megvehető ingatlanok összértékének 100, illetve 150 millió forintban való meghatározása miatt nem lesz árfelhajtó ereje az intézkedésnek.
Nem ez volt az egyetlen hazugsága Magyar Péternek, a politikus egyik legemlékezetesebb hazugsága is csak néhány héttel ezelőtt volt, amikor brutális vihar tombolt az ország területén. A viszontagságos idő miatt lezárták a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is.
Magyar Péter ehhez képest a helyzetet bagatellizálva a közösségi oldalán azzal gyűjtötte a lájkokat, hogy „a reptér az új MÁV. Volt egy zápor és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet.”
Magyar Péternek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult: tavaly februárban a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. Ám rövidesen létrehozta a Talpra, magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is elindított.
Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe.
Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte. A tavaly júniusi diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi védelemről.
Februárban robbant ki Magyar Péter részvénybotránya, miszerint 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.
A cikk szerint a rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. Fontos, hogy ebben az időben Magyar az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása. Magyar a cikkre úgy reagált, hogy az Index állításaiból egy szó sem igaz, és azt állította, hogy az idézett napon nem vett és nem is adott el részvényt.
A Magyar Nemzeti Bank mint tőzsdefelügyelet eljárást indított az ügyben és hosszú kérdéssort küldött a Tisza elnökének, hogy tisztázza a részleteket. A nyilvánosságra került kérdésekből kiderül, hogy Magyar 2023. június 21-én adott megbízást az Opus részvényeinek megvásárlására.
Vagyis amikor még a nyilvánosság nem tudott a visszavásárlási akcióról, amely később jelentősen megnövelte a cég részvényeinek árfolyamát.
A Tisza-vezér egyik legnagyobb és egyben legveszélyesebb hazugsága volt, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám a képről hamarosan kiderült, szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. Magyar Péter Facebook-oldalán viszont sokkal később is megtalálható volt az álhírről szóló bejegyzés.
Magyar Péter a Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie.
A Tisza Párt elnöke aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról értekezett, hogy kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt.
Vitnyéd és Csermajor nevét szinte az egész ország megismerte, miután az egykori tejipari szakiskola területén felújítás kezdődött a településen. A munkálatok miatt ellenzéki politikusok és baloldali médiumok azonnal rémhírterjesztésbe kezdtek, mindenféle információ nélkül politikai szerencsehuszárok, köztük Magyar Péter hergelték az embereket.
Akkor Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is megerősítette, hogy nem lesz Vitnyéd–Csermajorban migránstábor.
Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt. Pont az ellen hangol, amit Brüsszelben támogat
– tette hozzá a kormánybiztos.