Szakértők cáfolták meg Magyar Péter legújabb hazugságát, az Otthon Start programot támadta

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa a Hír TV-nek nyilatkozva kifejtette: az Otthon Start egy nagyon hasznos kezdeményezés.

Mivel leszűkítették annak lehetőségét, hogy befektetők éljenek vele, ezért bízom benne, hogy önmagában ez a hitel nagy áremelkedést nem okoz. Mivel új termékről van szó, egyelőre kivárás tapasztalható, de az várható, hogy a szeptemberi indulást követően fel fogja lendíteni az ingatlanpiacot”

– fejtette ki.

A kormány érvelése szerint a maximált 1,5 millió forintos négyzetméterár és a hitellel megvehető ingatlanok összértékének 100, illetve 150 millió forintban való meghatározása miatt nem lesz árfelhajtó ereje az intézkedésnek.

Kamura épül a politikai pályafutása

Nem ez volt az egyetlen hazugsága Magyar Péternek, a politikus egyik legemlékezetesebb hazugsága is csak néhány héttel ezelőtt volt, amikor brutális vihar tombolt az ország területén. A viszontagságos idő miatt lezárták a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is.

Magyar Péter ehhez képest a helyzetet bagatellizálva a közösségi oldalán azzal gyűjtötte a lájkokat, hogy „a reptér az új MÁV. Volt egy zápor és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet.”

Magyar Péternek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult: tavaly februárban a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. Ám rövidesen létrehozta a Talpra, magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is elindított.

Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe.

Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte. A tavaly júniusi diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi védelemről.

Milliókhoz jutott bennfentes kereskedelemből

Februárban robbant ki Magyar Péter részvénybotránya, miszerint 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.