Ezek a szakmák fizethetnek a legjobban Magyarországon 2035-ben – döbbenetes számok

Az informatikai és AI-munkák, a zöldenergia-ágazat és az emberi jelenlétet igénylő szakma számít a legígéretesebbnek. Szoftverfejlesztők, kiberbiztonsági szakemberek, megújuló energia technikusok és mechatronikusok mellett továbbra is szükség lesz ápolókra és tanárokra is.

Szakma, amelyek 2035-re kiemelkedő fizetést ígérnek Magyarországon.

Szakma és fizetés: itt a TOP 10 lista a jövőből

A 2035-re készített előrejelzés szerint a következő szakma ígér majd kiemelkedő fizetést Magyarországon:

Kiberbiztonsági szakember: 800 000 – 1,3 M Ft

Szoftverfejlesztő és AI-szakértő: 700 000 – 1,2 M Ft

Mechatronikus és automatizálási technikus: 550 000 – 900 000 Ft

Megújuló energia technikus: 500 000 – 800 000 Ft

Logisztikai és ellátásilánc-szakember: 500 000 – 900 000 Ft

Elektromos autószerelő / járműtechnikus: 500 000 – 850 000 Ft

CNC-gépkezelő és precíziós gépész: 500 000 – 850 000 Ft

Építőipari szakember: 450 000 – 800 000 Ft

Tanár, óvodapedagógus: 400 000 – 700 000 Ft

A lista jól mutatja, hogy a technológiai, mérnöki és energiaipari pályák mellett a humán hivatások is kiemelt szerepet kapnak. Aki tehát most választ pályát, komoly előnyre tehet szert, ha időben elindul a legjobban fizető szakmák irányába.

