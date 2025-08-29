Hírlevél

szakma

Ezek a szakmák fizethetnek a legjobban Magyarországon 2035-ben – döbbenetes számok

Ma Zala vármegyében az átlagkereset nettó 379 ezer forint, de 10 év múlva lesznek olyan állások, amelyekkel akár milliókat is hazavihetnek a dolgozók. A mesterséges intelligencia segítségével készült előrejelzés szerint több területen is aranykor vár a munkavállalókra. Egy jól megválasztott szakma lehet a kulcs a gondtalan jövőhöz.
Az informatikai és AI-munkák, a zöldenergia-ágazat és az emberi jelenlétet igénylő szakma számít a legígéretesebbnek. Szoftverfejlesztők, kiberbiztonsági szakemberek, megújuló energia technikusok és mechatronikusok mellett továbbra is szükség lesz ápolókra és tanárokra is.

Szakma, amelyek 2035-re kiemelkedő fizetést ígérnek Magyarországon.
Szakma, amelyek 2035-re kiemelkedő fizetést ígérnek Magyarországon.
Fotó: Unsplash

Szakma és fizetés: itt a TOP 10 lista a jövőből

A 2035-re készített előrejelzés szerint a következő szakma ígér majd kiemelkedő fizetést Magyarországon:

  • Kiberbiztonsági szakember: 800 000 – 1,3 M Ft
  • Szoftverfejlesztő és AI-szakértő: 700 000 – 1,2 M Ft
  • Mechatronikus és automatizálási technikus: 550 000 – 900 000 Ft
  • Megújuló energia technikus: 500 000 – 800 000 Ft
  • Logisztikai és ellátásilánc-szakember: 500 000 – 900 000 Ft
  • Elektromos autószerelő / járműtechnikus: 500 000 – 850 000 Ft
  • CNC-gépkezelő és precíziós gépész: 500 000 – 850 000 Ft
  • Építőipari szakember: 450 000 – 800 000 Ft
  • Tanár, óvodapedagógus: 400 000 – 700 000 Ft

A lista jól mutatja, hogy a technológiai, mérnöki és energiaipari pályák mellett a humán hivatások is kiemelt szerepet kapnak. Aki tehát most választ pályát, komoly előnyre tehet szert, ha időben elindul a legjobban fizető szakmák irányába.

A teljes kutatást és további részleteket a Zaol cikkében talál.

 

