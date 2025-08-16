Itt nagy hír! Szandi 12 év után visszatér a Sztárban Sztár színpadára

Szandi megható visszatérést jelentett be a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának sajtótájékoztatóján.

Szandi visszatér a Sztárban Sztárba

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Pontosan tizenkét évvel ezelőtt ő volt a műsor történetének első fellépője, amikor Cserháti Zsuzsa Hamu és gyémánt című dalával nyitotta meg az első évadot – és végül a legjobb női előadó díját is elnyerte.

„Mintha tegnap lett volna” – emlékezett vissza az énekesnő.

Most újra a színpadra lép az All Stars különkiadásban, ahol a korábbi évadok legemlékezetesebb szereplői térnek vissza. A Sztárban Sztár All Stars új évada már augusztus végén indul a TV2 műsorán. Szandi mellett pedig számos korábbi kedvenc is visszatér a színpadra. Egy biztos: a szórakozás és az emlékezetes produkciók idén sem maradnak el.



Az énekesnő a Borsnak az új daláról is mesélt.



