Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sok súlyos sérült – brutális frontális karambol okozott fennakadásokat

Szandi

Itt nagy hír! Szandi 12 év után visszatér a Sztárban Sztár színpadára

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tizenkét év telt el azóta, hogy az énekesnő először lépett színpadra a TV2 Sztárban Sztár című műsorában. Most pedig újra reflektorfénybe kerül Szandi, méghozzá a 2025-ös Sztárban Sztár All Stars évad egyik különleges visszatérőjeként.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SzandiSztárban Sztár All Starsztárban sztárTV2

Szandi megható visszatérést jelentett be a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának sajtótájékoztatóján.

Szandi
Szandi visszatér a Sztárban Sztárba
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Pontosan tizenkét évvel ezelőtt ő volt a műsor történetének első fellépője, amikor Cserháti Zsuzsa Hamu és gyémánt című dalával nyitotta meg az első évadot – és végül a legjobb női előadó díját is elnyerte.

„Mintha tegnap lett volna” – emlékezett vissza az énekesnő. 

Most újra a színpadra lép az All Stars különkiadásban, ahol a korábbi évadok legemlékezetesebb szereplői térnek vissza. A Sztárban Sztár All Stars új évada már augusztus végén indul a TV2 műsorán. Szandi mellett pedig számos korábbi kedvenc is visszatér a színpadra. Egy biztos: a szórakozás és az emlékezetes produkciók idén sem maradnak el.
 

Az énekesnő a Borsnak az új daláról is mesélt.
 

Az Origo a napokban arról írt, hogy elképesztően néz ki a közel 50 éves Szandi

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!