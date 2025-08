Szegedi Fecsó és párja végleg szakítottak? Mutatjuk a részleteket!

Az Instagramon közzétett történetében Szegedi Fecsó egykori párja, Géczi Bea megerősítette: többé nem alkotnak egy párt. A sztáranyuka nemcsak a szakítás tényét osztotta meg követőivel, de a döntés okát sem titkolta. Mint írta, nem tudja elfogadni azt az életmódot, amit Fecsó képvisel – írja a Bors.

Sajnos nekem nem fér bele ez az életmód, amit ő csinál. Kívánom, találja meg azt a hölgyet, aki ezt mindig tűrni fogja. Good luck Fecsó!

– fogalmazott őszintén Bea.

A rajongók már korábban is észrevették, hogy valami nincs rendben. Szegedi Fecsó és Géczi Bea január óta nem posztoltak közös képet, ami aggodalomra adott okot. A hosszú hallgatás most megerősítést nyert: valóban véget ért a kapcsolatuk.

A pár kapcsolata korábban is sok hullámvölgyet megélt. Tavaly májusban, második gyermekük születése után már egyszer különváltak. Akkor Bea úgy érezte, hogy párja a bulizást és az italozást helyezi előtérbe a családdal szemben – ez a probléma pedig a jelek szerint most is közrejátszott a végleges döntésben.