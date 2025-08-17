„Hallod-e, komám…” – A legjobb székely viccek egy csokorban

A székely ember csendes, türelmes és szavaival is takarékoskodik – de amikor megszólal, abban több poén és humor van, mint egy egész kabaréban. A székely viccek egyszerre mutatják meg a székely észjárás bölcsességét és száraz humorát. Ebben a válogatásban a legjobb székely tréfákat gyűjtöttük össze – hogy egy kicsit mi is lelassuljunk, mosolyogjunk, és megtanuljuk: néha a rövid válasz a legszellemesebb.

Székely viccek

Fotó: ChatGPT

Székely viccek aranyban mérve – a legjobb tréfák egy helyen

Megy a székely a szekéren, egyszer csak hirtelen megáll a ló.

- Gyí! – mondja neki, de a ló nem mozdul. Gyí! – mondja ismét a székely, de a ló továbbra sem tesz egy lépést sem előre. Erre lekászálódik az öreg a szekérről, előre megy és meglátja, hogy egy mély szakadék előtt állnak. Komótosan visszaballag, felül a bakra és azt mondja a lónak:

- Helyesbítek. Hó!

***

A négernek, a székelynek és a románnak egyszerre születik gyereke. Mindhárman a szülőszoba előtt várnak, amikor kilép a nővér és azt mondja:

- Gratulálok uraim, mindhármuk gyereke egészséges, csak egy baj van, összekevertük őket. Kérem, fáradjanak be és válasszák ki a sajátjukat!

Erre a székely berohan és felkapja a néger gyerekét. Mire a néger:

- Te székely, nem látod, hogy az az enyém, olyan mint én, a bőre színén is látszik! Mire a székely:

- Lehet, hogy a tied, de amíg ki nem derül, melyik a románé, ez nálam marad.

***

- Áron bátyám, ’oszt van-e maguknál antiszemitizmus?

- Á, nincs itt olyan. Bár igény az vóna rá.

***

Dobozos sört vesz a székely, elő is kapja a bicskáját, körbevágja és jóízűen belekortyol. Ezt látva odaszól neki az eladó:

- De bácsi, hát azt nem úgy kell! Itt van ez a karika, ha meghúzza, kinyílik!

- Na ja, akinek nincs bicskája!

***

Öreg székely megy az országúton, egyszer csak megáll mellette egy Mercedes, kihajol a sofőr az ablakon és megkérdezi a bácsit:

- Hány lóerős a szekér, papa?

- Kettő. Hát a tied?

- 320 - mondja a sofőr és nagy gázt adva elhúz.

Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, hogy a Mercedes füstölve fekszik az árokban, és így szól:

- Na mi van fiam, szétszaladt a ménes?