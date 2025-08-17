„Hallod-e, komám…” – A legjobb székely viccek egy csokorban

A székely ember csendes, türelmes és szavaival is takarékoskodik – de amikor megszólal, abban több poén és humor van, mint egy egész kabaréban. A székely viccek egyszerre mutatják meg a székely észjárás bölcsességét és száraz humorát. Ebben a válogatásban a legjobb székely tréfákat gyűjtöttük össze – hogy egy kicsit mi is lelassuljunk, mosolyogjunk, és megtanuljuk: néha a rövid válasz a legszellemesebb.
Megy a székely a szekéren, egyszer csak hirtelen megáll a ló.
- Gyí! – mondja neki, de a ló nem mozdul. Gyí! – mondja ismét a székely, de a ló továbbra sem tesz egy lépést sem előre. Erre lekászálódik az öreg a szekérről, előre megy és meglátja, hogy egy mély szakadék előtt állnak. Komótosan visszaballag, felül a bakra és azt mondja a lónak:
- Helyesbítek. Hó!
***
A négernek, a székelynek és a románnak egyszerre születik gyereke. Mindhárman a szülőszoba előtt várnak, amikor kilép a nővér és azt mondja:
- Gratulálok uraim, mindhármuk gyereke egészséges, csak egy baj van, összekevertük őket. Kérem, fáradjanak be és válasszák ki a sajátjukat!
Erre a székely berohan és felkapja a néger gyerekét. Mire a néger:
- Te székely, nem látod, hogy az az enyém, olyan mint én, a bőre színén is látszik! Mire a székely:
- Lehet, hogy a tied, de amíg ki nem derül, melyik a románé, ez nálam marad.
***
- Áron bátyám, ’oszt van-e maguknál antiszemitizmus?
- Á, nincs itt olyan. Bár igény az vóna rá.
***
Dobozos sört vesz a székely, elő is kapja a bicskáját, körbevágja és jóízűen belekortyol. Ezt látva odaszól neki az eladó:
- De bácsi, hát azt nem úgy kell! Itt van ez a karika, ha meghúzza, kinyílik!
- Na ja, akinek nincs bicskája!
***
Öreg székely megy az országúton, egyszer csak megáll mellette egy Mercedes, kihajol a sofőr az ablakon és megkérdezi a bácsit:
- Hány lóerős a szekér, papa?
- Kettő. Hát a tied?
- 320 - mondja a sofőr és nagy gázt adva elhúz.
Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, hogy a Mercedes füstölve fekszik az árokban, és így szól:
- Na mi van fiam, szétszaladt a ménes?
***
- Áron bátyám! Asztán tud-e még?
- Hát hogyne tudnék, fiam! Csak már nem bírok.
***
Székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:
- Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
- De hát fiam, ez nem savanyú káposzta, hanem mákos tészta.
- Annak elég savanyú.
***
- Miről ismerik meg a székelyt a budapesti vidámparkban?
- ???
- Bicskával eszi a vattacukrot.
***
A székely nyugodtan pipázik a kapu előtt, mikor látja, hogy a felesége rohan feléje.
- Uram, a Sára terhes!
- Az az ő dolga - dörmögi a székely.
- De tőled van a gyerek!
- Az az én dolgom.
- Akkor viszem a kutyát, és a Tiszába vetem magam!
- A kutya marad, a többi a te dolgod!
***
