Székhelyi József sírja: így őrzik a legendás színész emlékét

Székhelyi József sírja a Kozma utcai Izraelita temetőben található, ahol a hagyományoknak megfelelően kövek díszítik, nem pedig virágok. A legendás színész halála óta családja és pályatársai rendszeresen látogatják a különleges emlékhelyet.

Székhelyi József sírja a Kozma utcai Izraelita temetőben, egy faragott öltönnyel díszített kőlap alatt őrzi a színész emlékét.Fotó: Bors

A temetésen számos pályatárs és barát vett végső búcsút tőle: Szirtes Tamás, Balázsovits Lajos, Szacsvay László, Maros Gábor, Gyarmati Andrea, Szinetár Dóra, Kern András és még sokan mások. Korábban beszámoltunk hogyan emlékeztek meg a színészről

Székhelyi József sírja a színész halálának 7. évfordulóján is méltósággal őrzi emlékét.(Fotó: Bors)

A művész 2018 nyarán, hosszan tartó betegség után, 71 éves korában hunyt el. Bár a daganatos elváltozásokat egy ideig sikerült visszaszorítani, áttétek jelentek meg a szervezetében, és júliusban gerincműtétre is szükség volt. Augusztus 22-én lánya, Székhelyi Fruzsina közölte a tragikus hírt, hogy édesapja elment – békésen, szenvedés nélkül.

Székhelyi József utánozhatatlan hangja a filmekben ma is emlékezetes a közönség számára.(Fotó: Bors)

Székhelyi József fia rendszeresen látogatja a sírt

Székhelyi József fia, Márton a mai napig kijár a temetőbe, hogy megőrizze a „fizikai közelséget”. Ugyanakkor hangsúlyozta: apja öröksége nemcsak a sírkőben él tovább, hanem a mindennapjaiban is, amikor saját gyermekeiben fedezi fel ugyanazt a derűt, amelyet ő kapott tőle gyermekkorában.

Márton szerint nincs elengedés, csak hiány, amely minden nap jelen van. Ugyanakkor ez a hiány emlékezteti arra, milyen értékesek azok a pillanatok, amelyeket a családdal együtt élhet át.