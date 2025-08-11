Rejtélyes szellemvárost találtak Magyarországon – videó

Zsörk a Bakony egyik elfeledett települése, ma szellemfaluként áll az idő és a természet ölelésében, elhagyatott utcákkal és romos házakkal.

Zsörk temploma – csodálatos szellemfalu a Bakonyban Forrás: képkivágás YouTube/TailorDrone

Szellemfalu virágzik a az idő homájában

A Bakony szélén, Veszprém vármegyében rejtőzik Zsörk, egy különös, mégis alig ismert szellemfalu. Az omladozó házak és elvadult ösvények a természet türelmes, csendes munkáját mesélik. Valaha élő közösség lakta, gyerekzsivajjal és illatozó konyhakertekkel, ám a huszadik század második felében a fiatalok a városokba költöztek a jobb megélhetés reményében.

Zsörk, a pusztulás és enyészet járta varázslatos szellemfalu Forrás: képkivágás YouTube/Drone Tatabánya

Az 1970–80-as évekre a házak többsége üresen állt, a ’90-es évekre pedig az utolsó állandó lakók is elmentek. Azóta Zsörk hivatalosan Pápateszér része, de inkább a múlt árnyai és a mély csend fogadják az arra járót.

A szellemfalu ma különleges célpont a természetjárók és az urbex-rajongók számára.

A látogató nemcsak repedezett falakat és ajtókereteket talál, melyeken át már csak a szél jár, hanem a múló idő lenyomatát is. Az ösvényeket lassan visszahódítják a növények, és Zsörk így marad: halk történet, amit az ember elengedett, de a természet őriz tovább.

További, néhol még a videónál is látványosabb képek a VEOL oldalán.