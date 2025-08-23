Vallottak a bankok: ekkora jövedelemnél adnak személyi kölcsönt

Jelentős lakossági igény mutatkozik a lehetőleg minél kedvezőbb (olcsóbb) személyi hitelek, banki kölcsönök iránt. A Magyar Nemzeti Banki májusban közzétett jelentése szerint a hitelintézeti szektor háztartási hitelállománya 2025 első negyedévében 252 milliárd forinttal bővült a folyósítások és törlesztések eredőjeként, ezzel az éves növekedési ütem 10,9 százalékra gyorsult az előző negyedév végi 9,7 százalékról. A hitelek iránti igény a nyáron sem csappant meg, ezzel kapcsolatban a TEOL – támaszkodva a Világgazdaság által készített körképre – arról ír, hogy Mma már több mint fél tucat szolgáltató kínál egy számjegyű kamattal hitelt, amelyhez ráadásul nem is kell lehetetlen feltételeket vállalni.
A kölcsön összege mellett a bankok számára a másik fontos mérlegelési szempont a benyújtott személyi hitelre vonatkozó igény elbírálásakor, hogy mekkora az adós havi jövedelme. Ez ugyanis alapvetően meghatározhatja a hitel furamidejét és egyéb paramétereit, hiszen tekintettel kell lenni az adósságfékkel kapcsolatos szabályokra is (azaz arra a jegybanki irányelvre, amely a jövedelem havi törlesztésekre fordítható arányát maximalizálja).
A TEOL szerint a bankoknál viszonylag sűrűek voltak az elmúlt hetek, több pénzintézet változtatott kondícióin, de a személyi hitelt felvenni tervezőknek jó hír, hogy akár már 400-550 ezer forintos havi nettó jövedelem elegendő lehet a 10 százalék alatti kamathoz a személyi kölcsönöknél.
A nyilvánosan elérhető banki ajánlatokból néhány példát összegyűjtve a következőket találni:
A lakossági kereslet érezhető nagy a személyi hitelek iránt, ez tovább élezheti a versenyt a pénzintézetek között.
Elképzelhető ezért, hogy a jövőben még a mostaninál is alacsonyabb kamatokat látunk majd ezeknél a termékeknél – utal erre a lap. Az Origo vonatkozó cikkét a témában ide kattintva olvashatja el.