Vallottak a bankok: ekkora jövedelemnél adnak személyi kölcsönt

Jelentős lakossági igény mutatkozik a lehetőleg minél kedvezőbb (olcsóbb) személyi hitelek, banki kölcsönök iránt. A Magyar Nemzeti Banki májusban közzétett jelentése szerint a hitelintézeti szektor háztartási hitelállománya 2025 első negyedévében 252 milliárd forinttal bővült a folyósítások és törlesztések eredőjeként, ezzel az éves növekedési ütem 10,9 százalékra gyorsult az előző negyedév végi 9,7 százalékról. A hitelek iránti igény a nyáron sem csappant meg, ezzel kapcsolatban a TEOL – támaszkodva a Világgazdaság által készített körképre – arról ír, hogy Mma már több mint fél tucat szolgáltató kínál egy számjegyű kamattal hitelt, amelyhez ráadásul nem is kell lehetetlen feltételeket vállalni.

Ez a két legfontosabb banki szempont személyi hitelnél

A kölcsön összege mellett a bankok számára a másik fontos mérlegelési szempont a benyújtott személyi hitelre vonatkozó igény elbírálásakor, hogy mekkora az adós havi jövedelme. Ez ugyanis alapvetően meghatározhatja a hitel furamidejét és egyéb paramétereit, hiszen tekintettel kell lenni az adósságfékkel kapcsolatos szabályokra is (azaz arra a jegybanki irányelvre, amely a jövedelem havi törlesztésekre fordítható arányát maximalizálja).

A TEOL szerint a bankoknál viszonylag sűrűek voltak az elmúlt hetek, több pénzintézet változtatott kondícióin, de a személyi hitelt felvenni tervezőknek jó hír, hogy akár már 400-550 ezer forintos havi nettó jövedelem elegendő lehet a 10 százalék alatti kamathoz a személyi kölcsönöknél.

A nyilvánosan elérhető banki ajánlatokból néhány példát összegyűjtve a következőket találni:

A CIB Banknál 3 millió forinttól indul a legalacsonyabb, 9,99 százalékos kamat eléréséhez szükséges összeghatár. Ha az adós felújítási célra igényli a hitelt, további 0,2 százalékos kedvezményt is kaphat, így a hitel kamata akár 9,79 százalék is lehet.

A Cofidis a 60 havi futamidejű, 3 millió forintos összegű személyi kölcsönét árulja 9,9 százalékos kamattal – ehhez azonban legalább havi 550 ezer forintos nettó jövedelmet is igazolni kell.

Az Erste 9,89 százalékos kamat mellett kínálja a legolcsóbb személyi kölcsönét, amelyhez szintén legalább 3 milliós összeg kell: ezenkívül az ügyfél helyben vezetett számlára érkező jövedelmének el kell érnie a havi 400 ezer forintot.

Az MBH Bank Super Plus nevű konstrukciójánál szintén éppen 10 százalék alatti az elérhető legalacsonyabb éves kamat, amelyhez az adósnak legalább 700 ezer forintos nettó jövedelemmel kell rendelkeznie. Ehhez a jövedelemnek a banknál vezetett számlára kell érkeznie, a kölcsön összegének pedig el kell érnie a 8 millió forintot.

A lakossági kereslet érezhető nagy a személyi hitelek iránt, ez tovább élezheti a versenyt a pénzintézetek között.

A lakossági kereslet érezhető nagy a személyi hitelek iránt, ez tovább élezheti a versenyt a pénzintézetek között.

Elképzelhető ezért, hogy a jövőben még a mostaninál is alacsonyabb kamatokat látunk majd ezeknél a termékeknél – utal erre a lap.