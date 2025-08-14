Hírlevél

Már most lehet tudni, hogy milyen idő lesz augusztus 20-án

Szikrázó napsütés, derült égbolt és igazi nyári meleg köszönti az országot augusztus 20-án. A Szent István-nap eseményeit semmi nem árnyékolja be, így ideális körülmények között ünnepelhetünk.
Az országos előrejelzés szerint Szent István-napon, szerdán, augusztus 20-án derült, napos időre van kilátás, csupán helyenként jelenhet meg némi gomolyfelhő. Csapadék sehol sem várható, így az államalapítás ünnepének szabadtéri rendezvényeit zavartalanul megtarthatják.

Szent István
Forróság várható napközben Szent István ünnepén. Fotó: HungaroMet

Szent István-napon minden adott a zavartalan ünnepléshez

A déli szél többnyire gyenge marad, de néhol időnként megélénkülhet. A hajnali órákban 8 és 18 fok közötti hőmérsékletre ébredhetünk, délután pedig nyárias meleg várható: a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak - írja a HungaroMet.

A meteorológiai körülmények tehát ideálisak lesznek az ünnepi felvonulások, vásárok és esti tűzijátékok számára. Az egyetlen dolog, amire érdemes figyelni, az a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a nyárias hőségben könnyen kiszáradhatunk.

 

