Már most lehet tudni, hogy milyen idő lesz augusztus 20-án

Az országos előrejelzés szerint Szent István-napon, szerdán, augusztus 20-án derült, napos időre van kilátás, csupán helyenként jelenhet meg némi gomolyfelhő. Csapadék sehol sem várható, így az államalapítás ünnepének szabadtéri rendezvényeit zavartalanul megtarthatják.

Forróság várható napközben Szent István ünnepén. Fotó: HungaroMet

Szent István-napon minden adott a zavartalan ünnepléshez

A déli szél többnyire gyenge marad, de néhol időnként megélénkülhet. A hajnali órákban 8 és 18 fok közötti hőmérsékletre ébredhetünk, délután pedig nyárias meleg várható: a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak - írja a HungaroMet.

A meteorológiai körülmények tehát ideálisak lesznek az ünnepi felvonulások, vásárok és esti tűzijátékok számára. Az egyetlen dolog, amire érdemes figyelni, az a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a nyárias hőségben könnyen kiszáradhatunk.