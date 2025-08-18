Nem találja ki, hol őrizték 400 éven át a Szent Jobbot

A Szent Jobb eredete és története szorosan összefonódik Szent István király alakjával, aki 1038-ban bekövetkezett halála után is a magyarság lelki örökségének meghatározó része maradt – olvasható a turistamagazin.hu

Aranyvonat Szent Jobb-ereklyeszállító kocsija 2024 augusztus 20-án Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Szent Jobb és Szentjobb

Sokáig Szentjobbon őrizték a Szent Jobbot, a Berettyó partján fekvő településen, Nagyváradtól 40 km-re. A falu a nevét is az ereklyéről kapta, amelyet közel 400 évig itt őriztek. István király 1038-as halála után pogánylázadások törtek ki, ezért a fehérvári káptalan a székesfehérvári bazilikában eltemetett király testét a sírkamrába rejtette, és ekkor választották le a mumifikálódott jobb kart, amelynek csodás erőt tulajdonítottak.

A kincstár őre, Mercurius bencés szerzetes álmában angyali utasítást kapott. Elvitte és bihari birtokán rejtette el az ereklyét, a mai Szentjobb (akkor Berekis) településen. Itt kolostort épített, ahol húsz évig őrizte a Szent Jobbot.

1081-ben Szent László király felfedezte az ereklyét, és a helyszínen megalapította a Szent Jobb-apátságot. Ettől kezdve bencés, majd pálos szerzetesek vigyáztak rá, és a Szent Jobb tisztelete elindult. Évszázadokon át zarándokoltak ide a hívek, hogy leróják tiszteletüket a király ereklyéje előtt.

A Szent Jobb története ezzel nem ért véget, de kezdetei a magyarság egyik legfontosabb szakrális örökségévé tették. Szentjobb település kápolnája pedig mára búcsújáró hely.