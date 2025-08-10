Szépréthy Roli elárulta, milyen valójában Ördög Nóra a kamerák mögött

Szépréthy Roli hamarosan Ördög Nóra oldalán mutatkozik be a Megasztár műsorvezetőjeként. Roli nagy lelkesedéssel és elkötelezettséggel készül a feladatra, tudva, hogy profi szakemberek támogatják munkáját. Szépréthy Roli elárulta, hogy az élő show vezetése komoly kihívást jelent számára, de örömmel veszi az új lehetőséget, és keményen dolgozik a sikerért.

A Megasztár új műsorvezetői: Ördög Nóra és Szépréthy Roli

Fotó: TV2

Szépréthy Roli, a Megasztár új műsorvezetője, büszkén vállalja a feladatot, és nem titkolja, hogy nagy megtiszteltetés számára Till Attila helyét átvenni.

Szépréthy Roli mit gondol Ördög Nóráról?

A Bors információi szerint a fiatal tehetség már a forgatásokon is kemény tempóban dolgozik, és folyamatosan tanul, hogy minél profibban tudja vezetni az élő show-t. Ördög Nórával való együttműködése gördülékeny, és szerinte a köztük lévő korkülönbség inkább előny, mint hátrány. Roli szerint Nóra profi, lendületes és fiatalos, ami nagyban segíti a közös munkát és a műsor sikerét.