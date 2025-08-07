Újabb pénzosztásra készül a magyar celeb – mutatjuk a részleteket

Szépréthy Roli új fejezetet nyit karrierjében: a korábbi, Deák téri pénzosztása után most egy digitális megoldással készül anyagi támogatást nyújtani a rászorulóknak. A Megasztár műsorvezetője nem csupán képernyőn vállal új szerepet, de a háttérben is komoly munkát végez. Egy olyan applikáció kifejlesztésén dolgozik, amely célzottan kíván pénzügyi segítséget nyújtani a magyar emberek számára. Célja, hogy az influenszerek és az átlagemberek közötti különbségeket enyhítse, és példát mutasson – Szépréthy Roli új applikációja teljes mértékben erre épül.

Szépréthy Roli új applikációja célzottan pénzügyi segítséget kínál. Fotó: Bors / Markovics Gábor

Szépréthy Roli applikációja

A fejlesztés alatt álló alkalmazás célja nem csupán az adományozás megkönnyítése, hanem a tudatos segítségnyújtás népszerűsítése is. A Bors információi szerint a rendszer olyan algoritmus alapján működne, amely figyelembe veszi a támogatásra jelentkezők körülményeit, és ez alapján javasol adományozókat.