Rendkívüli

Putyin elszólta magát: itt találkozhat Trumppal

pénzeső

Újabb pénzosztásra készül a magyar celeb – mutatjuk a részleteket

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szépréthy Roli ismét a címlapokra került, de most egészen más okból, mint korábban. Szépréthy Roli egy olyan kezdeményezéssel állt elő, amely meglepheti a hazai közvéleményt. A korábbi látványos akció helyett most egy átgondoltabb és hosszú távon is fenntartható terven dolgozik, amely akár sok ember életét befolyásolhatja.
pénzesőSzépréthy Rolandapplikáció

Szépréthy Roli új fejezetet nyit karrierjében: a korábbi, Deák téri pénzosztása után most egy digitális megoldással készül anyagi támogatást nyújtani a rászorulóknak. A Megasztár műsorvezetője nem csupán képernyőn vállal új szerepet, de a háttérben is komoly munkát végez. Egy olyan applikáció kifejlesztésén dolgozik, amely célzottan kíván pénzügyi segítséget nyújtani a magyar emberek számára. Célja, hogy az influenszerek és az átlagemberek közötti különbségeket enyhítse, és példát mutasson – Szépréthy Roli új applikációja teljes mértékben erre épül.

Szépréthy Roli
Szépréthy Roli új applikációja célzottan pénzügyi segítséget kínál. Fotó: Bors / Markovics Gábor

Szépréthy Roli applikációja

A fejlesztés alatt álló alkalmazás célja nem csupán az adományozás megkönnyítése, hanem a tudatos segítségnyújtás népszerűsítése is. A Bors információi szerint a rendszer olyan algoritmus alapján működne, amely figyelembe veszi a támogatásra jelentkezők körülményeit, és ez alapján javasol adományozókat.

@szeprethyroli #nekedbee #magyartiktok #🤣🤣🤣 #nekedbelegyen #fyp #szeprethyroli @unrealindustry ♬ eredeti hang - Roland Szépréthy

 

