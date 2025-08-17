Fitt és fiatalos akar maradni? Itt vannak a legegyszerűbb trükkök!

Az egészséges étrend követése, és a vércukorszint stabilan tartása nemcsak a cukorbetegek számára fontos. A megfelelő étrendi szabályok betartása segíthet abban, hogy a szervezet fiatalon maradjon és hosszabb ideig fitt, energikus maradjon – írja a Focus.de.

Fotó: Unsplash

Manapság számos mobilalkalmazás segíti a mindennapi étrend figyelését. Egyesek vonalkód-leolvasóval is rendelkeznek, így akár a bevásárlás során könnyedén ellenőrizhetjük, milyen összetevőket tartalmaz az adott étel, mennyire egészséges, és hogyan befolyásolhatja a vércukorszintünket.

Egészségünk 80 százalékát mi magunk irányítjuk, csak 20 százalékot határoz meg veleszületett genetikánk.

Így tartsuk fiatalon és egészségesen a szervezetünket:

Figyeljünk a bélrendszerünk egészségére. Az egészséges és kiegyensúlyozott és rostban étrend a legfontosabb. Ez képezi a hosszú élet alapját, mert fitten tartja sejtjeinket.

A tányérunk háromnegyedére mindig zöldségek kerüljenek, és a gyümölcsfogyasztásról se feledkezzünk meg!

Tartsunk időszakos böjtöt, hagyjuk megpihenni a szervezetünket.