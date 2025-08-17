Veszélyes lehet egy egyre népszerűbb szexuális szokás – állítja egy tanulmány. A szex során alkalmazott fojtogatás görcsrohamokhoz, stroke-hoz, de akár bénuláshoz is vezethet – írja a New York Post.

Ha így szexszel, akár stroke-ot is kaphat!

Fotó: Unsplash

A statisztikák szerint egyre többen próbálják ki szexuális aktus közben a fojtogatást, ami a pornóiparból tért át a mindennapi hálószobákba.

A kockázatos szexuális gyakorlat azonban súlyos agyi sérüléseket is okozhat, amelyek napokkal, hetekkel vagy akár évekkel később jelentkeznek.

A szakértők szerint minden alkalommal, amikor valaki ilyen módon él a szexuális fojtogatással, nő a testi sérülés esélye.

Egy friss tanulmány szerint az ausztráliai 35 év alatti felnőttek több mint fele számolt be arról, hogy szex közben partnere fojtogatta őket. A szexuális fojtogatás során a nyakra gyakorolt nyomás korlátozza a vér- és légáramlást, hogy „fokozza” az élményt.

Debby Herbenick, az Indiana Egyetem közegészségügyi szakértője szerint „nincs olyan mód, hogy a fojtogatás teljesen kockázatmentes legyen.”

A nyak rendkívül sérülékeny terület, és a véráramlás akár rövid ideig történő korlátozása is maradandó agykárosodást okozhat.

A szexuális fojtogatás azonnali tünetei lehetnek a nyak sérülése, duzzanata, látászavarok, szédülés és nyelési nehézségek. Már négy másodperc alatt is eszméletvesztés következhet be, ami már enyhe agyi sérülés jele lehet.

Súlyosabb esetben perceken belül bekövetkezhet bénulás vagy halál is.

A fojtogatás hosszabb távú következményei napokkal, hetekkel, akár évekkel később is jelentkezhetnek, például hangváltozás, vizelet- és széklettartási problémák, epilepsziás rohamok, memória- és koncentrációs zavarok, depresszió, szorongás vagy akár vetélés formájában. A szakértők szerint a fojtogatás okozta agyi sérülések a gyakorisággal és ismétléssel súlyosbodnak, így egyre komolyabb problémákhoz vezethetnek.