Pár szerény ötlet, hogyan maradjon izgalmas a szex

A hosszú távú kapcsolatokban gyakran kialakulnak bizonyos rutinok vagy minták – hogyan kezdeményezünk, milyen pózokat használunk, milyen napszakban szexeljünk.

Sok módja van, hogy újra életet leheljünk a szexuális életünkbe

Fotó: Jonathan Borba/pexels

Fontos azonban tudni, hogy a szexuális vágy teljesen természetes módon ingadozhat az élethelyzetünk, lelkiállapotunk vagy a kapcsolatunk dinamikája szerint.

Szerencsére számtalan módja van annak, hogy újraélesszük a szeretkezésünk izgalmát – írja a thegentlemansjournal.com.

Tanácsok a szexuális élethez

Íme 10 ötlet, amit érdemes kipróbálni:

1. Flörtöljetek üzenetekben! Egy-egy játékos, szexi SMS vagy titkos app használata feldobhatja a napot és előkészítheti a hangulatot.

2. Variáljátok a randevúkat! Legyenek előre tervezettek vagy spontánok, új helyszínek és időpontok izgalmat vihetnek a találkozásokba.

3. Próbáljátok ki a szerepjátékot! Ha mindketten nyitottak vagytok rá, játékosan új színt vihet a kapcsolatba.

4. Osszátok meg a fantáziáitokat! Egy nyugodt beszélgetés, akár egy pohár bor mellett, segíthet közelebb kerülni egymáshoz.

5. Vigyetek egy kis izgalmat! Gyors, szenvedélyes együttlétek vagy merészebb ötletek fokozhatják a vágyat – de csak, ha mindketten benne vagytok.

6. Fedezzétek fel újra egymás testét! Masszázs, különböző érintések, illóolajok és gyertyafény segíthetnek mélyíteni az intimitást.

7. Beszéljetek az eszközökről! A játékok és kiegészítők nem fenyegetők, hanem izgalmas újdonságok lehetnek, ha mindketten nyitottak vagytok rájuk.

8. Tervezettek és spontánok is legyetek! Az előre egyeztetett együttlétek és a váratlan kezdeményezések egyaránt szükségesek a változatossághoz.

9. Kerüljétek a monoton rutint! Kísérletezzetek új pózokkal, helyszínekkel, előjátékkal vagy ruházattal.

10. Őrizzétek meg az önállóságotokat! A jó kapcsolat alapja a kommunikáció és az egyéni identitás megőrzése – ne veszítsétek el önmagatokat a közös életben.



Ezekkel az apró változtatásokkal újra fellobbannak a vágyak, és friss lesz a kapcsolatotok

