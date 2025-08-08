Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bloomberg: Ez lehet az orosz-ukrán háborút lezáró megállapodás – mutatjuk!

Sziget Fesztivál

Ezzel a trükkel jutnak extra pénzhez a fesztiválozók a Szigeten

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A fiatalok kreatív módon keresnek pénzt a nyár legnagyobb buliján. A Sziget fesztiválon a REpont visszaváltó automata igazi aranybánya a palackgyűjtőknek, akik akár több ezret is nyernek a visszaváltással.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sziget FesztiválpalackfesztiválozóREpont

A Sziget Fesztivál idén nemcsak a zenéről és a bulikról szól, hanem a környezettudatosságról is. Az Auchan mellett működő REpont visszaváltó automata igazi sláger a fesztiválozók körében – írja a Metropol.

Erik és munkatársa a REpont melletti bárban dolgoznak, ahol rengeteg üveget váltanak vissza. Nap mint nap sok fiatalt látnak, akik közvetlenül a Szigetről érkeznek a REpontba, hogy leadják az üres palackokat.
Erik és munkatársa a REpont melletti bárban dolgoznak, ahol rengeteg üveget váltanak vissza. Nap mint nap sok fiatalt látnak, akik közvetlenül a Szigetről érkeznek a REpontba, hogy leadják az üres palackokat.
Fotó: Gáll Regina Adrienn / Ripost

A rendszer egyszerű: az üres műanyag és üveg palackok darabjáért 50 forint jár, amit sok fiatal azonnal italra, kávéra vagy éppen sörre költ. 

A Sziget már nemcsak a buliról, de a környezettudatosságról is szól

Nemcsak magyar bulizók, hanem külföldi fesztiválozók is élnek a lehetőséggel – van, aki hajnalban a Szigeten összegyűjtött palackokat váltja vissza, hogy abból kezdje a napot egy energiaitallal. Mások jótékony célra fordítják a bevételt, például rászoruló családoknak adják. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!