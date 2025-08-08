Ezzel a trükkel jutnak extra pénzhez a fesztiválozók a Szigeten

A Sziget Fesztivál idén nemcsak a zenéről és a bulikról szól, hanem a környezettudatosságról is. Az Auchan mellett működő REpont visszaváltó automata igazi sláger a fesztiválozók körében – írja a Metropol.
A rendszer egyszerű: az üres műanyag és üveg palackok darabjáért 50 forint jár, amit sok fiatal azonnal italra, kávéra vagy éppen sörre költ.
Nemcsak magyar bulizók, hanem külföldi fesztiválozók is élnek a lehetőséggel – van, aki hajnalban a Szigeten összegyűjtött palackokat váltja vissza, hogy abból kezdje a napot egy energiaitallal. Mások jótékony célra fordítják a bevételt, például rászoruló családoknak adják.