Kendőzetlen vallomás: kiderült, hogy milyen volt Sinkovits Imre fiaként felnőni

Sokszor kiderül, hogy mégsem annyira fenékig tejfel népszerű személyek gyerekének lenni, mint azt sokszor a külső szemlélők gondolnák - írja a vaol. Ezúttal Sinkovits Imre fia, Sinkovits-Vitay András állt kamerák elé és kendőzetlen őszinteséggel vallott gyerekkoráról. Sinkovits Imre a nemzet egyik legnagyobb színésze volt: Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Mégsem volt olyan könnyű a színész gyerekének lenni. Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=bmIb47jf61Y

Milyen volt a legendás színész fiának lenni?

Nehogy azt gondolja bárki, hogy neki olyan hű de nagy gyerekkora volt. Állítása szerint meg kellett tanulnia azt is, hogyan járjon iskolába édesanyja nadrágjában, amikor már jó lett rá. De beszélt arról is, hogy több óvodából, általános iskolából, sőt még gimnáziumból is kidobták. A teljes beszélgetésből egy rövid részlet került fel a TikTokra. Az Origo korábban is írt egy hasonló cikket, a színészóriás drámai élete, akit a diktatúra leparancsolt a színpadról, de munkásként is hazájáért küzdött.