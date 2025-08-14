Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kínzó fájdalommal és horrorisztikus kiütéssel támad – itt az új világjárvány?

Sinkovits Imre

Kendőzetlen vallomás: kiderült, hogy milyen volt Sinkovits Imre fiaként felnőni

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sinkovits-Vitay András kamerák elé állt. A legendás színész fia kendőzetlen őszinteséggel vallott gyerekkoráról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sinkovits ImreszínművészbeszélgetésNemzet SzínészSinkovits-Vitay András

Sokszor kiderül, hogy mégsem annyira fenékig tejfel népszerű személyek gyerekének lenni, mint azt sokszor a külső szemlélők gondolnák - írja a vaol. Ezúttal Sinkovits Imre fia, Sinkovits-Vitay András állt kamerák elé és kendőzetlen őszinteséggel vallott gyerekkoráról. Sinkovits Imre a nemzet egyik legnagyobb színésze volt: Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 

színész
Mégsem volt olyan könnyű a színész gyerekének lenni. Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=bmIb47jf61Y

 

Milyen volt a legendás színész fiának lenni? 

 

Nehogy azt gondolja bárki, hogy neki olyan hű de nagy gyerekkora volt. Állítása szerint meg kellett tanulnia azt is, hogyan járjon iskolába édesanyja nadrágjában, amikor már jó lett rá. De beszélt arról is, hogy több óvodából, általános iskolából, sőt még gimnáziumból is kidobták. A teljes beszélgetésből egy rövid részlet került fel a TikTokra.  Az Origo korábban is írt egy hasonló cikket, a színészóriás drámai élete, akit a diktatúra leparancsolt a színpadról, de munkásként is hazájáért küzdött.

@thepotcasthu Hamarosan érkezünk a megújult évaddal! Addig is nézd újra a magyar szinkron legendákkal készült adásainkat a The PótCast YouTube csatornáján! Sinkovits-Vitay Andrást többek között arról kérdeztük, hogy milyen volt Sinkovits Imre fiaként felnőni. A végrehajtók sok mindent nem hagytak a házukban, mégis legendákká nőtték ki magukat. #ThePotCast #thepotcast #szinkron #magyarszinkron #jobaratok #xmen #farkas #matthewperry #chandlerbing @hegrol @Tamás Bálint @Zseethoven ♬ eredeti hang - thepotcast

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!