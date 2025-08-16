Hová utazhattunk a szocializmus idején? Nagyjából sehová!

Az államszocializmus idején a külföldi utazás nem jog, hanem kiváltság volt.

Magyar államhatár a szocializmusban az 1980-as évek elején

Fotó: Fortepan / Szalay Béla

Az 1950-es években szinte lehetetlen volt elhagyni az országot – még a szocialista „baráti” államokba is csak engedéllyel lehetett kijutni.

A hetvenes évektől enyhültek a szabályok. Bevezették a piros és kék útlevelet: előbbivel a KGST-országokba lehetett utazni, utóbbival – szigorú feltételekkel – a nyugati világba. A nyugatra csak háromévente egyszer volt engedélyezett, és politikai megbízhatósághoz, meghívólevélhez kötötték, no és persze pénzügyi fedezetre és politikai megbízhatóságra is szükség volt – írja a XX. Század Intézet.

1972-től kétféle útlevél létezett:

Piros útlevél: a KGST-országokba (pl. Bulgária, Csehszlovákia, NDK) történő utazáshoz – ezt viszonylag könnyebb volt megszerezni.

Kék útlevél: a nyugati országokba szólt, és csak háromévente egyszer lehetett turistaútra használni, szigorú feltételek mellett.



A szocializmusban csak pár országba utazhattunk

A legtöbben Bulgáriába, Jugoszláviába vagy a Szovjetunióba nyaralhattak, de ez is csak nagyon keveseknek adatott meg. Ezek az utak gyakran az IBUSZ utazási iroda keretében történtek, és bár nem voltak teljesen szabadok, sokak számára mégis az egyetlen lehetőséget jelentették arra, hogy külföldi élményekhez jussanak. A szocializmusban a tömegeknek leginkább a Balaton vagy a Velencei-tó jelentette a nyaralást.

A valódi változást a rendszerváltás hozta meg: a határok megnyíltak, a korlátozások megszűntek, és a külföldi utazás néhány év alatt hétköznapi dologgá vált. A fapados járatok járatok megjelenésének köszönhetően milliók kelhetnek útra viszonylag olcsón. Ma már szinte korlátlan szabadsággal kelhetünk útra – de nem árt emlékezni arra, hogy ez a szabadság nem volt mindig természetes.

