Öt butító szokás, amiket jobb ha azonnal elhagysz

Mindenki a saját maga belátása alapján állítja össze és próbálja fenntartani a napi rutinját. Vannak különösen bevált, jó szokások, a Focus írása azonban pont nem ezeket gyűjtötte össze, ez az öt szokás és tényező rendkívül ártalmas lehet:

1. Merev gondolkodás

Sokan úgy vélik, az intelligencia adottság, amin nem lehet változtatni. Ez a szemlélet azonban gátolja a fejlődést. A kutatások szerint azok, akik hisznek abban, hogy képességeik fejleszthetőek valóban jobban teljesítenek. Az agy ugyanis rugalmas, és a hozzáállásunk közvetlenül befolyásolja, mit érhetünk el.

2. Alváshiány

Az alvás nem pusztán pihenés: éjszaka az agy rendezi az emlékeket, feldolgozza a nap történéseit, sőt „karbantartja” saját működését. Már egyetlen átalvatlan éjszaka is jelentősen lassítja a reakcióidőt, rontja a figyelmet és a döntéshozatalt. Tartós alváshiány pedig szellemi kimerültséghez és memóriazavarokhoz vezethet.

3. Alkoholfogyasztás

Sokan a napi pohár bort ártalmatlannak tartják, de kutatások szerint a rendszeres, akár mérsékelt ivás is csökkenti a kognitív teljesítményt. A túlzott alkoholfogyasztás növeli az agyi érkárosodás és a demencia kockázatát, ráadásul a memória és a gondolkodás rugalmassága is maradandóan romolhat.

4. Struktúra hiánya

A halogatás, a rendezetlen feladatkezelés és a káoszos napirend nemcsak stresszt okoz, hanem mérhetően rontja az agy ún. végrehajtó funkcióit. Egy jól kialakított napi szokás-rendszerben és világos célokkal sokkal hatékonyabb a gondolkodásunk. Az agynak kapaszkodókra, keretekre van szüksége, különben könnyen szétesik a figyelem.

5. Negatív környezet

Az emberek hangulata és gondolkodása könnyen ragadós. Ha állandóan negatív, panaszkodó vagy fásult környezetben vagyunk, ez szinte észrevétlenül lehúzza a saját mentális szintünket is. A felszínes, zajos tartalmak fogyasztása pedig olyan az agynak, mint a gyorséttermi kaja a testnek – pillanatnyi telítettség, de hosszú távon kimerít.

