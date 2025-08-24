15 szőke nős poén, amin még a söröd is kifröccsen

A szőke nős viccek klasszikusai sosem mennek ki a divatból. Olyanok, mint a sör és a meccs: mindig van helyük a repertoárban. Ezek a történetek megmutatják, hogyan lehet egy-egy hétköznapi helyzetből akkora hülyeséget kanyarítani, hogy még a legkomolyabb arc is könnybe lábadt szemmel röhögjön. Poénparádé következik!

A szőke nős vicceket sosem lehet megunni! Fotó: Pixabay/DayronV

A szőke nő kifakad a férjének:

– Elegem van az egészből! Sosem jössz haza időben, éjszakára is kimaradsz. Megcsalsz fűvel-fával! Most már abban sem vagyok biztos, hogy te vagy a gyerekeink apja!

***

A főnök levelet diktál a szőke titkárnőjének.

– Írja rá kérem a nevet, címet is a borítékra: Kovács Jenő, Pápa.

– Jé, ilyen nevű pápáról még nem is hallottam!

***

A szőke nő elmegy a fodrászhoz. Amikor a fodrász végez, megkérdi:

– Nos, hölgyem, hogy tetszik a frizura?

A szőke nő nézegeti a tükörben, majd megszólal:

– Tetszik, de hátul nem lehetne egy kicsit hosszabb?

***

Két szőke nő beszélget a tegnapi áramszünetről.

– Képzeld 3 órát álltam a liftben az áramszünet miatt.

– Az semmi, én 4 órát álltam a mozgólépcsőn!

***

Szőke nő a kollegájának:

– Laci, hogy kell kinyitni a pénztárgépet?

– Nyomd meg a C-t!

– Lacccccci, hogy kell kinyitni?

***

Egy szőke nő meséli a barátnőjének:

– Képzeld, egy jó tündér megállított ma, és azt mondta választhatok, hogy mit kívánok tőle, mi kell jobban: jó memória, vagy nagy mellek!

– És melyiket választottad?

– Már nem emlékszem.

***

A szőke nő bemegy a gyógyszertárba.

– Vitamint kérek a gyereknek.

– Milyet szeretne, A-t, B-t, vagy C-t?

– Mindegy, még úgysem tud olvasni!

***

Két szőke csaj ül az autóban, az egyik vezet. Egyszer csak megállnak.

– Hé, miért álltál meg? – kérdezi az egyik.

– Mert kifogyott a benzin.

– De ügyes vagy, hogy észrevetted, én biztos tovább hajtottam volna!

***

A szöszit elviszi a barátja moziba. A mozi bejárata felett a hirdetőtábla a következőket hirdeti:

Két óra izgalom! Két óra borzongás! Két óra kikapcsolódás! Két óra igazi szórakozás!

Mire a szöszi:

– Megőrültél? Ide hoztál? Csak nem képzeled, hogy nyolc órán keresztül a moziban ülök!