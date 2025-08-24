15 szőke nős poén, amin még a söröd is kifröccsen

A szőke nős viccek klasszikusai sosem mennek ki a divatból. Olyanok, mint a sör és a meccs: mindig van helyük a repertoárban. Ezek a történetek megmutatják, hogyan lehet egy-egy hétköznapi helyzetből akkora hülyeséget kanyarítani, hogy még a legkomolyabb arc is könnybe lábadt szemmel röhögjön. Poénparádé következik!
A szőke nő kifakad a férjének:
– Elegem van az egészből! Sosem jössz haza időben, éjszakára is kimaradsz. Megcsalsz fűvel-fával! Most már abban sem vagyok biztos, hogy te vagy a gyerekeink apja!
***
A főnök levelet diktál a szőke titkárnőjének.
– Írja rá kérem a nevet, címet is a borítékra: Kovács Jenő, Pápa.
– Jé, ilyen nevű pápáról még nem is hallottam!
***
A szőke nő elmegy a fodrászhoz. Amikor a fodrász végez, megkérdi:
– Nos, hölgyem, hogy tetszik a frizura?
A szőke nő nézegeti a tükörben, majd megszólal:
– Tetszik, de hátul nem lehetne egy kicsit hosszabb?
***
Két szőke nő beszélget a tegnapi áramszünetről.
– Képzeld 3 órát álltam a liftben az áramszünet miatt.
– Az semmi, én 4 órát álltam a mozgólépcsőn!
***
Szőke nő a kollegájának:
– Laci, hogy kell kinyitni a pénztárgépet?
– Nyomd meg a C-t!
– Lacccccci, hogy kell kinyitni?
***
Egy szőke nő meséli a barátnőjének:
– Képzeld, egy jó tündér megállított ma, és azt mondta választhatok, hogy mit kívánok tőle, mi kell jobban: jó memória, vagy nagy mellek!
– És melyiket választottad?
– Már nem emlékszem.
***
A szőke nő bemegy a gyógyszertárba.
– Vitamint kérek a gyereknek.
– Milyet szeretne, A-t, B-t, vagy C-t?
– Mindegy, még úgysem tud olvasni!
***
Két szőke csaj ül az autóban, az egyik vezet. Egyszer csak megállnak.
– Hé, miért álltál meg? – kérdezi az egyik.
– Mert kifogyott a benzin.
– De ügyes vagy, hogy észrevetted, én biztos tovább hajtottam volna!
***
A szöszit elviszi a barátja moziba. A mozi bejárata felett a hirdetőtábla a következőket hirdeti:
Két óra izgalom! Két óra borzongás! Két óra kikapcsolódás! Két óra igazi szórakozás!
Mire a szöszi:
– Megőrültél? Ide hoztál? Csak nem képzeled, hogy nyolc órán keresztül a moziban ülök!
***
Egy autó veszettül cikázik az úton. A rendőr nagy nehezen megállítja. Kiszáll belőle egy szőke nő.
– Mit művel maga, hogy lehet így vezetni?
– Nem tehetek róla, hirtelen elém ugrott egy fenyőfa, kikerültem balról, erre jobbról is ott termett egy, azt is ki kellett kerülnöm.
– Asszonyom, szerintem inkább vegye le azt az illatosítót.
***
A szőke pizzát rendel az étteremben.
– Hány szeletre óhajtja hogy vágjam? – kérdi udvariasan a felszolgáló – 6 vagy 12 szeletre?
– Hatra. Tizenkettőt úgysem tudnék megenni.
***
– Miért van a szőke nőnek négyszögletes melle?
– ???
– Mert elfelejtette kivenni a szilikont a dobozból.
***
A szőke nőnek egy gyilkosság áldozatát kell azonosítania a hullaházban.
– Nos, hölgyem, felismeri a holttestet?
– Hááát, nem is tudom, talán ha a hangját is hallhatnám…
***
A szőke titkárnőt első munkanapján elküldik kávét főzni. Mivel még sosem főzött kávét, lemegy a közeli presszóba egy termosszal.
– Elnézést, belefér ebbe a termoszba hat csésze kávé?
A pincér nézegeti a termoszt egy kicsit, aztán felel:
– Igen, azt hiszem hat csésze pont elfér benne.
– Ó, ez nagyszerű! Akkor kérek kettőt cukorral, egyet cukor nélkül, egyet tejszínnel és két capuccinot!
***
A szőke nő bemegy a McDonald’s-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1 hamburgert és egy kis sültkrumplit.
– Itt fogyasztja? – kérdi az eladó.
– Nem, ott a hátsó asztalnál.
