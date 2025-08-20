Így csökkentheti a szorongást mindössze 15 másodperc alatt

A szorongás gyakori jelenség, de Dr. Daniel Amen szakértő szerint létezik egy egyszerű technika, amely a stressz enyhítésére és az idegrendszer megnyugtatására szolgál.

15 másodperc alatt csökkenthető a szorongás (illusztráció) Fotó: David Garrison/pexels

Szorongás csökkentés szakértői tanácsokkal

A Fox News-nak adott interjúban Dr. Daniel Amen pszichiáter és agyképalkotási szakértő arról beszélt, hogy a mindennapi stressz miatt megnövekedett kortizolszint károsíthatja az agyat és hasi zsírlerakódáshoz vezethet.

Ezért elengedhetetlen a stresszkezelési program

– figyelmeztetett a szakértő.

A szorongás csökkentés egyik leghatékonyabb módszere szerinte a rekeszizom-légzés. A technika egyszerű:

mély belégzés 4 másodpercig, majd 1,5 másodperces légzésvisszatartás, lassú kilégzés 8 másodpercig, végül újabb 1,5 másodperces szünet. A hosszabb kilégzés automatikusan relaxációs választ indít be, amely jelzi a testnek: biztonságban van.

„Ez növeli az úgynevezett paraszimpatikus tónust, ami azt jelzi a testnek, hogy nincs harc vagy menekülés – minden rendben van, biztonságban vagyunk, ideje megnyugodni” – mondta a szakértő.

A gyakorlat nemcsak a szorongást mérsékli, hanem a szívritmus-variabilitást is javítja, lassítva a pulzust és erősítve a szív- és érrendszeri egészséget.

Összesen nagyjából 15 másodperc, és ha négyszer-hatszor megismétli, észre fogja venni, hogy az egész teste ellazul és megnyugszik

– tette hozzá Dr. Amen. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy pánikroham esetén a legfontosabb szabály: „soha ne meneküljön el”, mert ha enged a késztetésnek, a szorongás átveheti az irányítást.