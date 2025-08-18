Urbexesek leplezték le, döbbenetes állapotban a győri szövőgyár

Az urbex rajongók nemrégiben látogatást tettek a győri lenfonó és szövőgyárban. A több mint tíz éve bezárt gyár egykor a magyar textilipar meghatározó egysége volt, napjainkban azonban elhagyatott, az omladozó falak és a rozsdás gépek a múlt ipari dicsőségét idézik – írja a Kisalföld.

Így néz ki napjainkban az egykori győri lenfonó és szövőgyár épülete.

Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex

A szövőgyár története 1911-ben kezdődött, amikor Taussig Sámuel megnyitotta a termelést.

Később a család eladta a gyárat a budapesti Linum Fonóipari Rt.-nek, majd a II. világháború alatt súlyos károkat szenvedett az üzem. A háború után államosították, és Győri Szövőgyár néven működött tovább. 1963-tól a BUDA-FLAX Lenfonó- és Szövőipari Vállalat részeként szolgálta az ország textiliparát.

A vállalat a rendszerváltás után részvénytársasággá alakult, először BUDA-FLAX Győri Lenszövő Rt., majd 1994-től Pannon-Flax Győri Lenszövő Rt. néven működött. A 2000-es évek elején több százmillió forintos fejlesztési program indult a szövő üzem korszerűsítésére, 2006-tól pedig nyilvános részvénytársaságként folytatta működését.