Súlyos vérveszteség után, a halál torkából tért vissza a magyar rocker

A rockert a nyelőcsövén keresztül műtötték meg, és vérátömlesztést is kapott, amelyet szervezete szerencsére jól befogadott. A sztár állapota gyorsan javult, így a rajongók napról napra biztatóbb híreket kaptak – írja a Bors.

Túl van az életveszélyen a sztár. Tóth Sándor Csövi hamarosan újra színpadon.

Fotó: Bors

A zenekar folyamatosan tájékoztatta a közönséget a fejleményekről, akik rengeteg jókívánsággal támogatták az énekest. Csütörtökre már az is kiderült, hogy nem volt szüksége több vérre, ami megnyugtató fordulatot jelentett. A hét végére a legjobb hírt közölhették: Csövit pénteken hazaengedték a kórházból.

Az énekes maga is üzent, háláját fejezve ki a családnak, barátoknak, zenésztársaknak és rajongóknak. Elmondta, hogy kemény időszakon ment keresztül, de végül sikerült felülkerekednie a betegségen.

Köszönöm a hitet a szeretetet! Köszönöm a zenész kollégák, a barátok, az ismerősök, a rajongók, a kiadónk, a családtagjaim és mindenki más jókívánságát, biztatását! Kemény menet volt, de a végén a 'bírák' megint mellettem szavaztak!

Néhány nap pihenést követően újra jelentkezni fog, és hamarosan több újdonságot is megoszt. Külön kiemelte, mennyire fontos volt számára a közösség szeretete és hite ebben a nehéz időszakban. November 16-án pedig már várja a közönséget a nagy jubileumi, Csövi 40. születésnapi bulira.