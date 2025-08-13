Hamarosan indul a Sztárban Sztár All Stars – Itt van a szereplők listája!

A Sztárban Sztár tizenegyedik évadában – Sztárban Sztár All Stars – az előző szériák ikonikus versenyzői csapnak össze. A TV2 látványos műsorában a rajongók régi kedvencei állnak újra reflektorfénybe.

Sztárban Sztár All Stars Fotó: Szabolcs László - MW Bulvár

Sztárban Sztár All Stars

Egy ország várta a pillanatot, és most végre kiderült, kik lépnek színpadra a Sztárban sztár új évadában. A tizenegyedik szezon All Stars felállásban érkezik, a zsűri pedig változatlan: Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András dönt majd a produkciókról. A műsorvezető ezúttal is Tilla lesz, a premiert pedig egy külföldi sztárvendég teszi még különlegesebbé.

A Sztárban sztár leszek All Stars második évadában 24 elismert előadó mutatkozik be, köztük korábbi győztesek és dobogósok is.

Az ország legnagyobb házibulijának is tartott showban minden vasárnap estére garantált az izgalom. A hosszú hetekig tartó verseny végén derül ki, ki nyeri el a legsokoldalúbb előadó címet.

A női versenyzők között ott lesz

Dér Heni, Nótár Mary, Janicsák Veca, Muri Enikő, Szandi, Galambos Dorina, Nagy Adri, Völgyi Zsuzsi, Wolf Kati, Péterffy Lili, Nemazalány és Kozma Orsi. Közülük többen már döntős vagy dobogós helyezést értek el korábban.

A férfi mezőny szintén erős:

Freddie, Veréb Tomi, Vavra Bence, Kocsis Tibor, Kállay-Saunders András, Király Viktor, Varga Viktor, Horváth Tamás, Vastag Csaba, Pintér Tibor, Vásáry Andre és Mészáros Árpád Zsolt is ott lesz a színpadon. Több korábbi bajnok most újra összeméri tudását, hogy a sztárban sztár tizenegyedik évadában is a csúcsra érjen.

