A Szegedi Tudományegyetem idén is a legjobb magyar egyetemként végzett a nemzetközi ARWU rangsorban. Az SZTE kiemelkedő oktatási és kutatási eredményei, valamint nemzetközi együttműködései biztosítják, hogy ismét a hazai felsőoktatás csúcsán álljon.
Szegedi TudmányegyetemsikertöténetARWU

Megjelent az egyik legnagyobb presztízsű nemzetközi felsőoktatási rangsor, az Academic Ranking of World Universities (ARWU). Az SZTE ismét első lett Magyarországon, és - egyedüli hazai intézményként - a legjobb ötszázban van világviszonylatban. A kiválósági listára idén is csak négy magyar egyetem került fel.

SZTE
Az SZTE campusán folyamatos az oktatás és kutatás. Fotó: SZTE hivatalos honlapja

A Shanghai Rankings Concultancy évről-évre megjelenteti a világ legjobb egyetemeit értékelő nemzetközi kiválósági listáját, az Academic Ranking of World Universities (ARWU) rangsort. Az ARWU az egyike a legelismertebb, világszinten mértékadó rangsoroknak, amelyekben az SZTE mind figyelemreméltó eredményeket ér el és a legkiválóbb intézmények között szerepel.

A Szegedi Tudományegyetem idén is a legjobb magyar egyetemként végzett az ARWU nemzetközi rangsorban, és – Magyarországon egyedüliként – továbbra is top 500-as pozícióban van, a 401-500. helyet tudhatja magáénak. A listát készítő nemzetközi szakértők több mint 2500 felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos munkáját vizsgálták, amelyek közül a világ legjobb 1000 egyeteme került be a nyilvános rangsorba. 

A lista több kiválósági indikátor alapján áll össze: az oktatás minősége, az oktatók, kutatók és az egykori hallgatók szakmai elismertsége (pl. Nobel- és Fields-díjasok száma), a publikációs teljesítmények, tudományos munkák idézettsége, az egy főre vetített akadémiai teljesítmény is számít a rangsor kialakításakor.

Az SZTE nemzetközi eredményei és együttműködései

A Szegedi Tudományegyetem idei nemzetközi eredménye is jól mutatja a kiemelkedő oktatási, kutatási, gyógyítási, művészeti tevékenységét, aktív társadalmi szerepvállalását, nemzetközi és hazai kutatókkal és intézményekkel folytatott meghatározó együttműködéseit. 

A Tisza-parti universitas széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik, és számos ARWU-helyezett egyetemmel áll partnerségben. Így például a EUGLOH (European University Alliance for Global Health) európai egyetemi szövetségen belül is, amelynek tagjai csaknem mind fent vannak a nemzetközi kiválósági listán, akár a top 150 (Université Paris-Saclay, LMU München, Lund University), akár a top 300 (Universidade do Porto, Universität Hamburg), akár a tágabb – top 600 vagy top 800 – kategóriákban (UiT The Arctic University of Norway, Universad de Alcalá).

A rangsor első tíz helyén amerikai és angol egyetemek osztoznak, a lista élén a Harvard University áll, utána a Stanford University és az MIT következnek a dobogón.

 

