Szulák Andrea vallomása: ezért ért véget a házassága

Egy évtizedig tartó kapcsolat után különváltak útjaik, és bár sosem házasodtak össze hivatalosan. Szulák Andrea a mai napig házasságként emlegeti Gyarmati Gáborral való közös éveiket. Közös lányuk, a 18 éves Rozina már kész nő, de a színésznő most őszintén beszélt arról, miért nem működött a kapcsolat.
Tíz évig alkottak egy párt, és két év után született meg lányuk, Rozina, aki hamarosan egyetemre készül. A kapcsolatuk azonban nem bírta a próbát. Szulák Andrea úgy fogalmazott, hogy a szakítás egyik oka az volt, hogy karrierje során egyre ismertebbé vált, és ez feszültséget szült a kapcsolatban. „Nehezen viselte a volt férjem, hogy egy országosan ismert nővé váltam” – vallotta be a művésznő.

Ezért ért véget Szulák Andrea házassága
Hozzátette, hogy bár vágyott az otthonra és a meghitt családi életre, a folyamatos médiafigyelem és a celebvilág elvárásai nem fértek össze az ő értékrendjével. „Nem akartam Insta-celeb lenni, sem címlapokon szerepelni, de az exem számára ez fontosabbnak tűnt” – mondta. Ez a konfliktus végül kapcsolatuk végét jelentette.

Szulák Andrea: Új élet, új szerelem 

Ma már könnyebb számára a magánélet megőrzése, hiszen nem szerepel állandóan a képernyőn. A szerelem is újra rátalált: jelenlegi párja civil, akit színházi körökben igazi úriemberként jellemeznek. Szulák Andrea boldog, hogy végre olyan férfi mellett van, akit nem érdekel a rivaldafény, és aki sokkal inkább a művészetek és a közös értékek iránt elkötelezett.

 

