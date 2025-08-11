Támadnak a szúnyogok! Mutatjuk, merre csípnek nagyon

A kisebb árhullám levonulása nyomán tömegesen fejlődtek ki az ártéri szúnyogfajok lárvái, amelyek mostanra kifejlett példányokként okoznak kellemetlenséget a Duna mentén élőknek. A katasztrófavédelem koordinálásával biológiai módszerekkel már próbálták visszaszorítani a lárvákat, de több tenyészőhelyet csak részben sikerült kezelni, a védett területeken pedig korlátozottan lehet beavatkozni a szúnyoginvázió ellen.

Szúnyoginvázió a Duna mentén – a héten több településen indul földi permetezés a vérszívók ellen.

Fotó: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Librar / Wikimedia Commons

Szúnyoginvázió: több településen földi permetezéssel védekeznek

A héten öt budapesti kerületben és hét vármegyében indul szúnyoggyérítés, amelyet földi permetezéssel végeznek az esti és éjszakai órákban. A permetezőszer nagyon kis mennyiségben, apró cseppekre porlasztva kerül a levegőbe, így csak a rovarokra hat, melegvérűekre – köztük az emberre és a háziállatokra – nem veszélyes.

A kémiai védekezés többek között a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest érintett részein, Dunaújváros és Szekszárd környékén, valamint Baranya vármegyében, Sopronnál és a Sajó mentén zajlik. A katasztrófavédelem honlapján elérhető a teljes heti program.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a lakókörnyezetben található kisebb állóvizek – például esővízgyűjtők, kerti tavak, hordók – ideális tenyészőhelyek lehetnek, ezért ezeket érdemes rendszeresen felszámolni.