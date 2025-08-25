Mutatjuk, hol van a legtöbb szúnyog Magyarországon

A nyár elejét még megúsztuk, viszonylag kevés szúnyog volt, de a július végi árhullám ideális feltételeket teremtett a csípőszúnyogok szaporodásához.

Szúnyoggyérítést végeznek a katasztrófavédelem munkatársai

Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség

A rajzás általában 10–15 nappal az árvíz után kezdődik, és a kifejlett egyedek akár 4–6 hétig is életben maradhatnak, így az ártalom szeptember elejéig is fennmaradhat.

A védekezés biológiai módszerekkel indult, de természetvédelmi területeken ez korlátozottan alkalmazható – derül ki a katasztrófavédelem jelentéséből. Ezért az elmúlt hetekben több helyen autós permetezéssel irtották a szúnyogokat, és ez a következő napokban is folytatódik.

Figyelik a szúnyoghelyzetet

A beavatkozások főként a Duna menti településeket – például a Szigetközt, Komáromot, Budapest III., IV., XIII., XXI. és XXIII. kerületeiben, Dunaújvárost és Szekszárdot – érintették, de gyérítést végeznek a Dráva mentén, Sopron környékén, valamint Baja, Mohács, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén is. A hatóság tájékoztatása szerint továbbra is a Duna mentén van a legtöbb szúnyog. A katasztrófavédelem folyamatosan figyeli a szúnyoghelyzetet, és szükség esetén további beavatkozásokat végez a lakosság védelme érdekében. A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.

A hét itt végeznek szúnyogirtást hazánkban

Fotó: katasztrofavedelem.hu



