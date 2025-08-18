Végre fellélegezhetünk! Kezdődik a szúnyoggyérítés

A héten tizenhárom vármegye százkilencvennégy településén gyérítik a szúnyogokat a szakemberek, miután az elmúlt időszakban a Dunán levonult árhullám jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban. A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezésre az addig nem érintett Duna menti területeken - a Dunakanyar településein, a Csepel-sziget térségében, valamint Baja és Mohács környékén - kerül sor. Ezen kívül Békés, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén, valamint a Tisza-tónál lépnek fel a vérszívók ellen. Utóbbi két területen a tó és a holtágak szegélyzónáiban lévő állandó szúnyog-tenyészőhelyeken légi biológiai lárvagyérítést is végeznek.

Szakemberek végzik a szúnyoggyérítést

Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Szúnyoggyérítés: országos védekezés a kártevők ellen

Az elmúlt hetekben a Dunán levonult árhullám jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban. Az árhullámot követően a településekhez közeli, természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődtek a kifejlett szúnyogok elleni kezelések is. Ennek során platós gépjárművekre rögzített berendezésekkel, apró cseppekre bontva, alacsony dózisban, napnyugta után juttatják ki a szakemberek a szúnyogirtó szert, így a kezelés emberre és háziállatokra sem jelent veszélyt.

Ennek során célszerű megtisztítani a csatornákat, árkokat, a vízgyűjtő edények lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni. A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ plakátot és tájékoztatót készített, amelyek elérhetőek az intézmény honlapján - olvasható a közleményben.