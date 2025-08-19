Csaknem kétszáz településen irtják a szúnyogokat – eláruljuk, hol

A Duna mentén élők már érezhetik azt a szúnyoginváziót, amit a dunai árhullám okozott. A Katasztrófavédelem ezért szúnyogirtást fog végezni a vízparthoz közeli településeken.

Platós járművekről végzik majd a szúnyoggyérítést

Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség

Első lépéseként a szakemberek biológiai lárvagyérítést csinálnak azokon a Dunához közel eső lakott településeken, amelyek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt.

Ezt követően megkezdődnek a földi kémiai kezelések is, ezek során napnyugta után, platós járművekre szerelt berendezésekkel, apró cseppekre bontva és alacsony dózisban juttatják ki a szúnyogirtó szert. A módszer nem jelent veszélyt sem az emberekre, sem a háziállatokra – állítja a Katasztrófavédelem.

A szúnyog-tenyészőhelyekre is „lecsapnak”

A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezés elsősorban a Duna mentén, a korábban még nem kezelt térségekben zajlik – így a Dunakanyar, a Csepel-sziget térsége, valamint Baja és Mohács környéke is érintett. Emellett Békés, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén is gyérítik a rovarokat. A Tisza-tó térségében – különösen a holtágak és tavak partján lévő állandó szúnyog-tenyészőhelyeken – légi biológiai lárvagyérítésre is sor kerül. Ezen a héten tizenhárom vármegyében, összesen 194 településen irtják a vérszívókat.

A pontos helyszínek és időpontok, a heti ütemtervek folyamatosan, minden hét első munkanapján kerülnek közzétételre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a „Lakosság – Szúnyoggyérítés – Heti programok” menüpont alatt.

Amúgy a szúnyogártalom csökkentésében nemcsak a hatóságoknak, hanem a lakosságnak is fontos szerepe van. Kiemelten fontos, hogy az esőzések után szüntessük meg a ház körül keletkező kisebb pangó vizeket (pl. virágcserepek, kerti játékok), tisztítsuk meg az árkokat és csatornákat, a vízgyűjtő edényeket fedjük le szúnyoghálóval, s rendszeresen ürítsük ki a vízzel teli tárgyakat.