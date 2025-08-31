Így űzd el a szúnyogokat! – egyszerű trükkök kezdőknek és haladóknak

Az egyik legegyszerűbb természetes trükk, amivel távol tarthatjuk a szúnyogokat: cseppentsünk néhány csepp illóolajat egy vattapamacsra, és helyezzük el az ablak közelében vagy a kertben.

A szúnyogok sokk kellemetlenséget tudnak okozni a nyári estéken

Fotó: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Librar / Wikimedia Commons

Az illóolajok, különösen a levendula- és borsmentaolaj, olyan anyagokat tartalmaznak (például linalool, linalil-acetát, mentol), amelyek zavarják a szúnyogok érzékét, így elriasztják őket.

Ezen kívül más természetes illatok, mint például a citronella, eukaliptusz, citromfű, cédrus, rozmaring, szegfűszeg vagy citrommelissa szintén hatásosak lehetnek a szúnyogok ellen - írja a Focus.

Citrommal a szúnyogok ellen

Hasonló módszer, hogy félbevágott citromba szúrjunk szegfűszegszemeket, majd ezt helyezzük az ablakpárkányra, így is távol tarthatjuk a szúnyogokat. Régi trükk az is, hogy lefekvés előtt semleges illatú tusfürdővel lezuhanyozunk, majd egy korábban viselt, izzadt pólót a hálószoba egy távoli sarkába helyezünk. A szúnyogokat ez a szag vonzza, így nem minket, hanem a póló környékét keresik fel. Ott pedig könnyedén elfoghatjuk vagy eltávolíthatjuk őket. A módszer akkor a leghatékonyabb, ha nem hagyunk más ruhadarabot elöl.

Fontos azonban tudni, hogy ezek a természetes módszerek nem mindig nyújtanak teljes védelmet. Komplexebb védelemhez érdemes lehet rovarhálót, szúnyoghálót vagy rovarriasztó spray-t használni. Így a nyári éjszakák újra nyugodtak és zavartalanok lehetnek – szúnyogcsípések nélkül.