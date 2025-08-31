Hírlevél

Már zenésztársai is aggódnak T. Danny-ért

Tegnap este újabb koncertfotókat osztott meg közösségi oldalán a fiatal rapper, amelyek tovább fokozták a rajongók aggodalmát. Már a zenésztársai is sürgetik T. Danny-t, kérjen segítséget. Manuel igen nyersen fogalmazott.
T DannyTelegdy Dániel MártonsegítségpszichológusManuel

Az utóbbi hónapokban egyre több pletyka és találgatás övezi Telegdy Dániel Mártont, művésznevén T. Dannyt − írja a Bors.

T.Danny, T Danny,
Sok kommentelő találgat T Danny állapotáról
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Sokan úgy látják, a fiatal zenész nagy válságon megy keresztül, állapota nem tűr halasztást.

T. Danny tegnap este Instagram-oldalán osztott meg képeket legutóbbi fellépéséről, amelyek azonban inkább aggodalmat, mint lelkesedést váltottak ki követőiből.iatal rapper láthatóan sokat fogyott, többen úgy fogalmaztak: már rá sem lehet ismerni, árnyéka önmagábank.

Több hozzászólás és találgatás szerint a T. Danny helyzete sokkal súlyosabb, mint amennyit a nyilvánosság eddig látott. Az aggodalomra Manuel, T. Danny pályatársa és egyben barátja is ráerősített, meglehetően nyersen fogalmazva meg mindezt.

Szeresd már magadat annyira, hogy nem ba**od el mindazt, amit eddig elértél. Legalább a szüleid miatt, tesó! Én továbbra is itt leszek, ha kell. Csak tényleg azt akarom, hogy ne b**zd el a hátralévő életed

 – írta, majd a bejegyzést hamarosan törölte is.

A rajongók véleménye megoszlik arról, mi jelenthetne segítséget, legtöbbek szerint pszichológusra, pszichiáterre és rehabilitációra lenne szüksége.

 

