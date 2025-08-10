Hírlevél

80 évesen is a levegőben – Vagány születésnapi meglepetés

Szombaton felejthetetlen élményben volt része Mészáros György nyugállományú őrnagynak, aki a börgöndi légibázison töltötte 80. születésnapját. Az ejtőernyős veteránt barátai és tisztelői egy különleges tandemugrással lepték meg, amely egyben tiszteletadás is volt életművének és elkötelezettségének a repülés és az ejtőernyőzés iránt.
A Börgöndi Repülő Egyesület elnöke, Szilády Dezső és alelnöke, Józsa Dávid köszöntötték a jeles alkalomból az ünnepeltet az újonnan átadott hangárban, ahol családtagok, batátok, pilóták és növendékek gyűltek össze, hogy közösen emlékezzenek és ünnepeljenek.  Józsa Dávid elmondta, hogy a születésnapi tandemugrást követően még egy vitorlázó repülés is vár az ünnepeltre.

Mészáros György legendás tandemugrása a születésnapján.
Fotó: FEOL

Tandemugrás és emlékezés

A FEOL információi szerint Mészáros György pályafutása során több mint 6100 ejtőernyős ugrást teljesített, amelyek közül számos alkalommal kellett mentőernyőt is bevetnie. Az őrnagy nosztalgiával idézte fel a régi idők repüléseit, különösen az augusztus 20-i Duna feletti ugrásokat és az egyedi, tízemeletes formációkat, amelyeket Európában először ők valósítottak meg.

 

