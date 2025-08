Hivatalosan is megkezdődött a 2025-2026-os tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba – jelentette be a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos pénteken Üllőn, a KELLO Könyvtáreltátó Nonprofit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatón.

Balatoni Katalin: megkezdődött a 2025-2026-os tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba

Fotó: Unsplash

Balatoni Katalin kiemelte: a következő tanévben várhatóan 13 millió tankönyv kerül a diákokhoz, ez 1,2 millió tanulót érint szerte az országban az elsőtől a 16. évfolyamig.

A tankönyveket az eddigi évekhez hasonlóan idén is ingyenesen kapják meg a diákok – mondta. Hozzátette: a tanárok és az erre szakosodott szakemberek már várják az iskolákban a tankönyveket.

A 13 millió tankönyv mellett százezer fejlesztési eszköz is felkerült arra a listára, amelyből az iskolák választhattak – közölte a miniszterelnöki biztos. Megemlítette, minden évben törekednek arra, hogy fejlesszék a tankönyvkínálatot.

A most induló tanévre hét új közismereti tankönyv, 35 új nemzetiségi kiadvány, valamint 26 új nyelvkönyv készült el. A sajátos nevelési igényű gyermekek tankönyvellátása, illetve a fejlesztésükhöz szükséges eszközök biztosítása is most valósul meg, 374-féle taneszközből van lehetőség választani – közölte.

Szólt arról is, hogy míg 2022-ben 13,2 milliárd forint állt rendelkezésre, addig 2025-re már több mint 19 milliárd forintot biztosít a költségvetés az ingyenes tankönyvellátásra. Balatoni Katalin elmondta: kiemelt hangsúlyt fektetnek a digitális tananyag fejlesztésére is, aminél nagyon fontos, hogy összhangban álljon a kézbe vehető tankönyvekkel.

Ezeknek a tankönyveknek a jelentős részében már találhatók olyan QR-kódok, amelyek a digitális tananyagtárba vezetnek. Nagyon fontosnak nevezte a különböző nyelvoktatást támogató digitális eszközöket is.

Tőczik Zsolt, az üllői Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: minden rendelkezésre áll azzal összefüggésben, hogy tanévkezdésre az összes tankönyv eljusson minden iskolába.

Az elmúlt hét végéig az összes tankönyv megérkezett a raktáraikba, köszönhetően a tankönyvkiadókkal és a nyomdákkal való együttműködésnek.