„Nemcsak az egészsége, hanem az egész karrierje rámehet erre” – egyre nagyobb a pánik a magyar zenész állapota miatt

Előző cikkünkben már megírtuk, hogy sokan aggódnak a fiatal rapper állapota miatt. Az utóbbi hetekben egyre több találgatás és vita kíséri T.Danny közösségi médiában közzétett új videóit, mivel rajongói észrevették: az énekes látványosan lefogyott. Ez a változás komoly beszédtémává vált követői körében – nemcsak az Instagramon, hanem a Redditen is, ahol több hozzászóló részletesen kifejtette aggodalmait vagy éppen védelmébe vette a rappert.

Sok kommentelő találgat T.Danny állapotáról

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Redditen is rendszeresen téma T.Danny állapota

Az egyik első poszt körülbelül 9 hónappal ezelőtt jelent meg, melyben a poszt létrehozója azt írta, hogy T.Danny a szakítása óta nagyon rossz állapotban van. A bejegyzés alatt rengeteg komment keletkezett, köztük olyanok is, amelyek személyes információk hivatkoznak:

Közös ismerősöktől tudom, hogy annyira túltolta a drogozást, hogy már nem csak az egészsége, hanem az egész karrierje rámehet erre. Olyan állapotokban van, annyira szét van csúszva, hogy az arénás koncertet is azért kellett elhalasztani

-irja egy reddit felhasználó.

Sokan Macaulay Culkin-hoz a híres színészhez hasonlítják és rá se ismernek:

Nagyon sajnálom amiért ennyire függő lett,egy évvel ezelőtti fotókon a mostani állapotához képest ég és föld a különbség,nem lehet rá ismerni. Remélem hogy valaki,akár barát vagy családtag segít neki,persze hogyha hagyja hogy segítsenek neki.

-írja egy rajongó.

Ez nagyon durva. Kifejezetten egy helyes, életvidám, fiatal srác volt. Kívánom neki, hogy sikerüljön beismernie magának, hogy komoly függőséggel küzd, legyen ereje segítséget kérni és sikerüljön kimásznia ebből a gödörből.

-írta egy másik kommentelő.

Az egyik friss bejegyzés alatt szintén sok az aggódó komment.



Remelem összeszedi magat, és rájon, hogy segítséget kell kérnie, mert tényleg egy tök nagy tehetségnek indult.

- írta egy hozzászóló.