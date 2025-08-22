Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló videó: így csapódott be az orosz rakéta a munkácsi gyárba

T Danny

„Nemcsak az egészsége, hanem az egész karrierje rámehet erre” – egyre nagyobb a pánik a magyar zenész állapota miatt

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
T. Danny új külseje sokkolta a rajongókat. Az énekes látványos fogyása miatt a közösségi média forrong, a Redditen már olyan kommentek is megjelentek, amelyek a Macaulay Culkin-féle drámai átalakuláshoz hasonlítják a változást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
T Dannyfogyásállapot

Előző cikkünkben már megírtuk, hogy sokan aggódnak a fiatal rapper állapota miatt. Az utóbbi hetekben egyre több találgatás és vita kíséri T.Danny közösségi médiában közzétett új videóit, mivel rajongói észrevették: az énekes látványosan lefogyott. Ez a változás komoly beszédtémává vált követői körében – nemcsak az Instagramon, hanem a Redditen is, ahol több hozzászóló részletesen kifejtette aggodalmait vagy éppen védelmébe vette a rappert.

T.Danny
Sok kommentelő találgat T.Danny állapotáról
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Redditen is rendszeresen téma T.Danny állapota

Az egyik első poszt körülbelül 9 hónappal ezelőtt jelent meg, melyben a poszt létrehozója azt írta, hogy T.Danny a szakítása óta nagyon rossz állapotban van. A bejegyzés alatt rengeteg komment keletkezett, köztük olyanok is, amelyek személyes információk hivatkoznak:

Közös ismerősöktől tudom, hogy annyira túltolta a drogozást, hogy már nem csak az egészsége, hanem az egész karrierje rámehet erre. Olyan állapotokban van, annyira szét van csúszva, hogy az arénás koncertet is azért kellett elhalasztani

-irja egy reddit felhasználó.

Nagyon lecsúszott... ❄️@tdanny_official
by u/Aggravating_Mix_4217 in talk_hunfluencers

Sokan Macaulay Culkin-hoz a híres színészhez hasonlítják és rá se ismernek:

Nagyon sajnálom amiért ennyire függő lett,egy évvel ezelőtti fotókon a mostani állapotához képest ég és föld a különbség,nem lehet rá ismerni. Remélem hogy valaki,akár barát vagy családtag segít neki,persze hogyha hagyja hogy segítsenek neki.

-írja egy rajongó.

Ez nagyon durva. Kifejezetten egy helyes, életvidám, fiatal srác volt. Kívánom neki, hogy sikerüljön beismernie magának, hogy komoly függőséggel küzd, legyen ereje segítséget kérni és sikerüljön kimásznia ebből a gödörből.

-írta egy másik kommentelő. 

T danny pont ugy nez ki mint aki jól van😅 @tdanny
by u/Select-Visit-3210 in talk_hunfluencers

Az egyik friss bejegyzés alatt szintén sok az aggódó komment.


 

Remelem összeszedi magat, és rájon, hogy segítséget kell kérnie, mert tényleg egy tök nagy tehetségnek indult.

- írta egy hozzászóló.

 

