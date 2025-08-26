Továbbra sem javul a helyzet? – sokkoló képeken a fiatal magyar sztár 

Sokan a magánéleti válságát okolják, hiszen a szakítását követően Kecskés Enikővel többször is arról beszélt, majdnem belehalt a fájdalomba. T.Danny az interneten terjedő videókon szinte felismerhetetlen, alig emlékeztet a korábbi energikus fiatal sztárra.

Sok kommentelő találgat T.Danny állapotáról.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A kommentelők között heves vita zajlik: egyesek szerint komoly baj van, a sztár már szinte felismerhetetlen és szörnyen néz ki, míg mások csak tudatos átalakulást látnak benne. A Redditen több olyan komment is megjelent, mely T.Dannyt drogproblémákkal hozza összefüggésbe

Korábban egy reddit felhasználó azt írta, hogy

Közös ismerősöktől tudom, hogy annyira túltolta a drogozást, hogy már nem csak az egészsége, hanem az egész karrierje rámehet erre.

Sokan nem is őt, hanem a családját sajnálják

Én a családját sajnálom, képzelhetitek azt az aggodalmat és ideget, hogy mit élhetnek át.

– írta az egyik kommentelő. Erre reagálva mások azt állítják a család biztos próbál segíteni, de amíg Dani nem ismeri be, hogy baj van, addig senki nem tehet semmit.

A menedzsment mindeddig hallgat, így a találgatások csak tovább szaporodnak. A rapper közben folyamatosan készül fellépéseire, de minden új fotója újabb hullámokat kavar.

