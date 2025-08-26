Hírlevél

T. Danny

Továbbra sem javul a helyzet? – sokkoló képeken a fiatal magyar sztár 

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az énekes állapota egyre aggasztóbb. A rajongók sokkolva figyelik, hogy kedvencük mennyire megváltozott az utóbbi hónapokban. T.Danny látványosan lefogyott, zavart tekintettel és szétesve áll sokszor színpadra.
T. Dannydrograjongóállapotsztár

Sokan a magánéleti válságát okolják, hiszen a szakítását követően Kecskés Enikővel többször is arról beszélt, majdnem belehalt a fájdalomba. T.Danny az interneten terjedő videókon szinte felismerhetetlen, alig emlékeztet a korábbi energikus fiatal sztárra.

T.Danny
Sok kommentelő találgat T.Danny állapotáról.
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A kommentelők között heves vita zajlik: egyesek szerint komoly baj van, a sztár már szinte felismerhetetlen és szörnyen néz ki, míg mások csak tudatos átalakulást látnak benne. A Redditen több olyan komment is megjelent, mely T.Dannyt drogproblémákkal hozza összefüggésbe

Korábban egy reddit felhasználó azt írta, hogy 

Közös ismerősöktől tudom, hogy annyira túltolta a drogozást, hogy már nem csak az egészsége, hanem az egész karrierje rámehet erre. 

@tdanny_official jól van?🥺
by u/Intelligent_Menu_895 in talk_hunfluencers

Sokan nem is őt, hanem a családját sajnálják

Én a családját sajnálom, képzelhetitek azt az aggodalmat és ideget, hogy mit élhetnek át.

írta az egyik kommentelő. Erre reagálva mások azt állítják a család biztos próbál segíteni, de amíg Dani nem ismeri be, hogy baj van, addig senki nem tehet semmit.

A menedzsment mindeddig hallgat, így a találgatások csak tovább szaporodnak. A rapper közben folyamatosan készül fellépéseire, de minden új fotója újabb hullámokat kavar.
 

 

