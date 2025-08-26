Továbbra sem javul a helyzet? – sokkoló képeken a fiatal magyar sztár 

Sokan a magánéleti válságát okolják, hiszen a szakítását követően Kecskés Enikővel többször is arról beszélt, majdnem belehalt a fájdalomba. T.Danny az interneten terjedő videókon szinte felismerhetetlen, alig emlékeztet a korábbi energikus fiatal sztárra.
A kommentelők között heves vita zajlik: egyesek szerint komoly baj van, a sztár már szinte felismerhetetlen és szörnyen néz ki, míg mások csak tudatos átalakulást látnak benne. A Redditen több olyan komment is megjelent, mely T.Dannyt drogproblémákkal hozza összefüggésbe
Korábban egy reddit felhasználó azt írta, hogy
Közös ismerősöktől tudom, hogy annyira túltolta a drogozást, hogy már nem csak az egészsége, hanem az egész karrierje rámehet erre.
Sokan nem is őt, hanem a családját sajnálják
Én a családját sajnálom, képzelhetitek azt az aggodalmat és ideget, hogy mit élhetnek át.
– írta az egyik kommentelő. Erre reagálva mások azt állítják a család biztos próbál segíteni, de amíg Dani nem ismeri be, hogy baj van, addig senki nem tehet semmit.
A menedzsment mindeddig hallgat, így a találgatások csak tovább szaporodnak. A rapper közben folyamatosan készül fellépéseire, de minden új fotója újabb hullámokat kavar.