Rossz állapotban van a fiatal magyar zenész: már a rajongók is aggódnak

T.Danny, polgári nevén Telegdy Dániel, az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar előadója. Nemcsak zenei karrierje, hanem megjelenése és tánctudása miatt is a reflektorfénybe került, különösen a Dancing with the Stars színpadán, ahol Lissák Laura partnereként aratott sikert. A Bors cikke alapján az utóbbi időben sokak figyelmét nem a dalai, hanem külsejének drasztikus átalakulása keltette fel.

Sok kommentelő találgat T.Danny állapotáról

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A rapper legfrissebb Instagram-bejegyzésében egy közelgő fellépését reklámozta, ám a kommentelők többsége inkább a kinézetére reagált. „Miért lettél ilyen vékony, mi lett veled, ember?” – írta az egyik követő, mások pedig megerősítették, hogy a korábbi fotóihoz képest T.Danny most sokkal soványabbnak tűnik.

Vita a rajongók között

Míg sok hozzászóló aggasztónak találja az énekes változását, akadnak olyanok is, akik szerint nincs ok pánikra. Többen kiálltak T.Danny mellett, hangsúlyozva, hogy a külseje csak egy természetes változás, amelynek nem kell feltétlenül negatív jelentést tulajdonítani.