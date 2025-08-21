Hírlevél

Rendkívüli

Letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit

T Danny

Rossz állapotban van a fiatal magyar zenész: már a rajongók is aggódnak

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az utóbbi hetekben egyre több találgatás és aggodalom övezi a fiatal rappert. T.Danny a közösségi médiában közzétett új videói nyomán, sok rajongója észrevette, hogy az énekes látványosan lefogyott, ami vitákat indított el követői között.
T.Danny, polgári nevén Telegdy Dániel, az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar előadója. Nemcsak zenei karrierje, hanem megjelenése és tánctudása miatt is a reflektorfénybe került, különösen a Dancing with the Stars színpadán, ahol Lissák Laura partnereként aratott sikert. A Bors cikke alapján az utóbbi időben sokak figyelmét nem a dalai, hanem külsejének drasztikus átalakulása keltette fel.

T.Danny
Sok kommentelő találgat T.Danny állapotáról
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A rapper legfrissebb Instagram-bejegyzésében egy közelgő fellépését reklámozta, ám a kommentelők többsége inkább a kinézetére reagált. „Miért lettél ilyen vékony, mi lett veled, ember?” – írta az egyik követő, mások pedig megerősítették, hogy a korábbi fotóihoz képest T.Danny most sokkal soványabbnak tűnik.

Vita a rajongók között

Míg sok hozzászóló aggasztónak találja az énekes változását, akadnak olyanok is, akik szerint nincs ok pánikra. Többen kiálltak T.Danny mellett, hangsúlyozva, hogy a külseje csak egy természetes változás, amelynek nem kell feltétlenül negatív jelentést tulajdonítani.

T.Danny üzenete és a rajongói szeretet

T.Danny továbbra is aktívan készül a fellépéseire, és zenéjével folyamatosan inspirálja közönségét. A rajongók szeretete és érdeklődése pedig jól mutatja, hogy az előadó mennyire fontos helyet foglal el a magyar könnyűzene világában. Bármi is legyen a háttérben, követői azt remélik, hogy kedvencük jól van, és továbbra is számíthatnak rá a színpadon.

 

