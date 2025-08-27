Hírlevél

Rendkívüli

Örömlányok és drog – repült a teljes magyar felső vezetés a német multinál

T. Danny

Teljesen szétcsúszott, tönkreteszi magát a fiatal magyar sztár – sokkoló videó

Tudtuk, hogy bajban van, de most egy rajongó felvételén jól hallható és látható, hogy a fiatal magyar énekes totálisan szét van csúszva. T.Danny zavaros, összevissza monológot adott elő a veszprémi koncerten.
T. Dannydrograjongóénekessztár

Láthatóan nincs élete legjobb formájában T.Danny – és akkor még finoman fogalmaztunk.

Sukoró, 2024. július 10. T.Danny (Telegdy Dániel Márton) koncertje az EFOTT fesztivál első napján a Velencei-tó melletti Sukorón 2024. július 11-én. A fesztivált július 10-14. között rendezik a Fejér vármegyei településen.MTI/Vasvári Tamás
T.Danny furcsa mozdulatokat adott elő a színpadon
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az énekesről rossz hírek érkeztek az elmúlt napokban, az Origo is megírta, hogy a rajongók sokkolva figyelik, kedvencük mennyire megváltozott az utóbbi hónapokban.

 T.Danny látványosan lefogyott, zavart tekintettel és szétesve áll sokszor színpadra.

Aggódnak T.Danny-ért a rajongók

Így volt ez a minap Veszprémben is, ahol a koncertjén az egyik néző videófelvételt készített a szétcsúszott énekesről, amit aztán az Redditre is feltöltött. Az anyag alá pedig ezt írta: „Engem most ez a videó nagyon szíven ütött. Innen lesz szép felállni Dani, ne add fel kérlek!” A fiatal sztár zenekara és a közönség ugyan próbálja korrigálni a helyzetet, de láthatóan nem sok sikerrel.

„Ameddig ő nem látja be, hogy segítségre van szüksége, addig nem lesz változás” – vélte egy hozzászóló.

„Muszáj minden nap 62 posztot kirakni róla? Többet latom az orrlyukát, mint anyámat” – írta egy másik kommentelő.

Komoly többségben vannak a kritikus hangok a videó alatt: „Jézus Isten, ez valami brutálisan ijesztő” – állította az egyik rajongó.

És ezek még a visszafogottabb bejegyzések közé tartoznak. Sokaknál szóba kerül a drog, és némelyiket nem is lehet itt idézni.

huu😢💔 @tdanny_official
byu/EcstaticFace4787 intalk_hunfluencers

 

